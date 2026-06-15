باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخزاده، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از اجرای طرح ویژه مدیریت ترافیک و اعمال محدودیتهای تردد در محدوده حرمهای مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و حضرت سید علاءالدین حسین (ع) همزمان با برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم خبر داد.
او با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده زائران، عزاداران و هیئات مذهبی در محدوده بافت تاریخی و مذهبی شیراز، برنامهریزیهای لازم بهمنظور تأمین ایمنی، روانسازی ترافیک و تسهیل دسترسی عزاداران با محوریت پلیس راهنمایی و رانندگی و همکاری مجموعه مدیریت شهری انجام شده است.
فرخزاده افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مشترک کارشناسی، از ساعت ۲۰ هر شب در دهه اول ماه محرم، محدودیتهای ترافیکی در معابر منتهی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین (ع) اعمال خواهد شد. این محدودیتها محدودههایی همچون دروازه کازرون، تقاطع هجرت ـ فردوسی، پیروزی، شاهزاده قاسم، مشیر، سیبویه ـ آستانه، مصدق، سیبویه (کوچه اجراییات شهرداری) و خیابان حسینی در ورودی دروازه قصابخانه را دربر میگیرد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر نقش محوری پلیس راهور در اجرای این طرح گفت: مدیریت و کنترل ترافیک، هدایت خودروها به مسیرهای جایگزین، تأمین ایمنی تردد عزاداران و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از شکلگیری گرههای ترافیکی در این ایام، با حضور میدانی و مستمر مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد و شهرداری شیراز نیز تمامی ظرفیتهای عملیاتی، تجهیزات ترافیکی و نیروهای اجرایی خود را برای پشتیبانی از این مأموریت به کار گرفته است
او خاطرنشان کرد: تجربه موفق همکاری و هماهنگی میان پلیس راهور و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در مناسبتهای بزرگ مذهبی و ملی، زمینهساز اجرای منظم این طرح و ارائه خدمات شایسته به شهروندان و زائران خواهد بود.
معاون شهردار شیراز همچنین ضمن قدردانی از همراهی فرماندهی و مجموعه پلیس راهور شیراز، از شهروندان درخواست کرد با رعایت محدودیتهای ترافیکی، توجه به دستورات مأموران پلیس و استفاده از مسیرهای جایگزین، مدیریت شهری و پلیس را در برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای عزاداری سرور و سالار شهیدان یاری کنند.
منبع: شهرداری شیراز