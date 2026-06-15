باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای، مردم عزیز این استان را به همراهی و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق در روزهای گرم سال دعوت کرد.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: در روزهای اخیر و با گرم شدن هوا و رشد بار سرمایشی به ویژه در بخش خانگی، مصرف برق در استان تهران به شدت افزایش یافته است، ولیکن تاکنون شبکه برق خانگی مشترکان در سطح استان تهران با تلاش خادمان شما در صنعت برق پایدار مانده است.

با تداوم گرمای هوا در روزهای پیش رو و نزدیک شدن به فصل تابستان، بی تردید مدیریت مصرف برق، یگانه راهکار گذر موفق از تابستان پیش رو است و این مهم جز با مشارکت عمومی میسر نخواهد شد.

لذا از همه مردم عزیز استان تهران دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به#پویش_۲۵درجه_قرار_همدلی و اتخاذ راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق همچون عدم استفاده از روشنایی‌های غیر ضروری در طول روز، استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دما بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه سانتیگراد در کولرهای گازی، پرهیز از باز و بسته کردن غیرضروری در یخچال و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در زمان‌های اوج، حداقل ۱۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش دهند تا ضمن یاری خادمان خود در صنعت برق و حفظ پایداری شبکه، مسیر خدمت‌رسانی به مشترکان عزیز برای لحظه‌ای هم با اختلال روبرو نشود.