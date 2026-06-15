مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق صلح آمریکا و ایران را یک «پیشرفت بالقوه» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که توافق صلح آمریکا و ایران یک «پیشرفت بالقوه» است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: این توافق «می‌تواند فضای مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند».

کالاس گفت: «پس از اجرا، این توافق همچنین باید بحران انرژی جهانی را کاهش دهد.» او افزود که اتحادیه اروپا «آماده است تا به یک راه‌حل پایدار کمک کند.»

در همین حال، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از این توافق استقبال کرد و گفت: «اولویت اکنون اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌ها است.»

او گفت که آزادی دریانوردی باید در تنگه هرمز احیا شود و تأکید کرد که این امر «برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است».

رئیس هیئت اجرایی اتحادیه اروپا  همچنین خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اصلا استقبال نکرد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اصلا اظهار خوشحالی یا حداقل رضایت نکرد معلوم میشه از توافق ناراضی اند
۰
۰
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