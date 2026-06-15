مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از آمادگی این نهاد مقدس برای جمع آوری کمک های مردمی در پویش اطعام و احسان حسینی (ع) امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، پویش اطعام و احسان حسینی در هرمزگان اجرا می شود و آشپزخانه‌های فعال اطعام حسینی در ایام عزاداری سیدالشهداء حضرت امام حسین (علیه السلام) اقدام به پخت غذای گرم نذری و توزیع در میان خانواده‌های نیازمند و ایتام می‌ نمایند.

باسره افزود: همچنین در طرح احسان حسینی، کمک‌های مردمی و مساعدت‌های خیرین در قالب بسته‌های غذایی جهت تامین معیشت خانواده های ایتام و نیازمند تهیه و به این خانواده ها اهدا می‌گردد.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان بیان داشت: همه آحاد مردم خیر، نوع دوست و متدین استان هرمزگان می‌توانند با کد دستوری #076*8877* و یا واریز نقدی شماره کارت 6037997950030222 به نام پویش اطعام و احسان حسینی و با اهدا و هم‌افزایی نذورات خود در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.

منبع:کمیته امداد هرمزگان