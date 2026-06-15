وزیر نیرو با تأکید بر لزوم تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف، اعلام کرد اعمال محدودیت‌ها و خاموشی‌ها باید متوجه افرادی باشد که از الگوی تعیین‌شده مصرف فراتر می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر نیرو با تأکید بر لزوم تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف، اعلام کرد اعمال محدودیت‌ها و خاموشی‌ها باید متوجه افرادی باشد که از الگوی تعیین‌شده مصرف فراتر می‌روند. وی در عین حال، اطلاع‌رسانی و آموزش را از مهم‌ترین ابزار‌های اصلاح رفتار مصرفی دانست و بر حمایت از مشترکان خوش‌مصرف و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور برای ترویج مدیریت مصرف تأکید کرد.

عباس علی‌آبادی در نشست برخط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور با تأکید بر ضرورت برخورد با مشترکان پرمصرف اظهار داشت: اعمال محدودیت و خاموشی باید متوجه مشترکانی باشد که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، از سقف مجاز تعیین‌شده فراتر می‌روند و عملاً بدمصرفی را ترویج می‌کنند.

وی در عین حال بر تشویق مشترکان خوش‌مصرف تأکید کرد و افزود: باید با استفاده از منابع و ظرفیت‌های موجود، شرایطی فراهم شود که مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

وزیر نیرو با اشاره به شرایط خاص کشور، خدمت‌رسانی در صنعت برق را جهادی و مسئولیتی ملی توصیف کرد و گفت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و همکاران صنعت برق باید با تلاش‌های ارزشمند خود نشان افتخار بگیرند، اما در مقابل، کم‌کاری و سهل‌انگاری نیز نباید بدون برخورد باقی بماند.

علی‌آبادی خطاب به مدیران و کارکنان صنعت برق تصریح کرد: از همه همکاران می‌خواهم پای صنعت برق، نظام و کشور بایستند و ثابت کنند که جان‌فدای مردم و ایران هستند. دقت، نظم و تمرکز در انجام امور باید در بالاترین سطح ممکن باشد.

وزیر نیرو با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح رفتار مصرفی داشته باشد، خاطرنشان کرد: هرگاه فردی از الگوی تعیین‌شده مصرف عبور کند، می‌توان با آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه اصلاح این رفتار را فراهم کرد.

وی همچنین از تلاش‌های کارکنان عملیاتی صنعت برق در روز‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: صنعت برق در ایام جنگ، پاداش واقعی خود را با انجام کار‌های مؤثر و خدمت‌رسانی مطلوب دریافت کرده است. سیمبانان و نیرو‌های عملیاتی انصافاً عملکرد درخشانی داشتند و شایسته تقدیر هستند.

علی‌آبادی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی کشور، خواستار بهره‌گیری گسترده از توان رسانه ملی و سایر مجاری ارتباطی برای تبیین ضرورت مدیریت مصرف و تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف شد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: مدیریت مصرف ، مصرف برق
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