باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم

بخشی از صحبت‌های بهروز رضوی گویندهٔ پیشکسوت رادیو از اولین تجربه گویندگی اش را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز رضوی گویندهٔ پیشکسوت رادیو و از صدا‌های ماندگار ایران، سال‌ها با صدای گرم و رسای خود در برنامه‌های مختلف رادیویی، همراه مخاطبان بوده است.

 

مطالب مرتبط
ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

تشییع پیکر بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد برگزار می‌شود

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام بهروز رضوی

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

روایت رادیویی‌ها از بهروز رضوی؛ از رفاقت پنجاه‌ساله تا درس‌های انسانی

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

غزلی شورانگیز از حسین منزوی در وصف امام حسین(ع) با دکلمه زیبای بهروز رضوی + فیلم

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

دکلمه زیبای بهروز رضوی در وصف اباعبدالله الحسین(ع) / لحظه کشف پیکر یک شهید با لباس مشکی، یک روز قبل از آغاز محرم / گریل کردن کروکودیل برای فروش در فست فود! + فیلم

ماجرای اولین گویندگی مرحوم رضوی + فیلم
young journalists club

حمله کلاغ‌ها به انار‌های شب یلدای یک دوبلور معروف! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۰۳

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۶۰۸

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۹۸

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۴۵۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۴۴۶

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه
۰
۱
پاسخ دادن