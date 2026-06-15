باشگاه خبرنگاران جوان - امیرفرزان فاضلیان روز دوشنبه با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی که از جمله طرحهای ۳۵ماهه این میدان به شمار میرود، اظهار کرد: فعالیتهای تکمیلی این طرح در بخشهای مختلف در حال برنامهریزی و اجراست و زمینه برای پیشبرد مراحل باقیمانده پروژه فراهم شدهاست.
وی افزود: برنامههای پیشبینیشده شامل اجرای بخشهای باقیمانده در حوزههای خشکی، دریا، خطوط لوله و حفاری است که با اتکا به توان فنی و تخصصی نیروهای داخلی و با بهرهگیری از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی دنبال خواهد شد.
مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با اشاره به پیگیریهای معاونت طرحهای توسعهای در نهایی کردن ساختار کارهای باقیمانده، ادامه داد: با تخصیص دکل حفاری، انتقال و استقرار آن در محل سکوی فاز ۲۳، عملیات حفاری به زودی آغاز میشود و روند اجرای فعالیتهای تکمیلی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
فاضلیان با بیان اینکه تکمیل این طرح یکی از برنامههای مهم شرکت نفت و گاز پارس در حوزه افزایش ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی به شمار میرود، تصریح کرد: با بهرهبرداری از بخشهای باقیمانده پروژه، ظرفیت تولید گاز غنی در این فازها روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب افزایش مییابد که میتواند در تأمین پایدار انرژی و جبران بخشی از ناترازی گاز کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی تأکید کرد: اجرای فعالیتهای تکمیلی فازهای ۲۲ تا ۲۴، گامی مهم در مسیر تکمیل ظرفیتهای توسعهای پارس جنوبی و بهرهبرداری حداکثری از منابع این میدان مشترک محسوب میشود.