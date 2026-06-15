باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین از واریز سه هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب روستاهای دارای دهیاری، فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: اعتبارات مالیاتی نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی و بهبود زیرساختهای روستایی خواهد داشت.
صدیقهربیعی اضافه کرد: این منابع مالی یکی از مهمترین و پایدارترین منابع درآمدی مدیریت روستایی محسوب میشود و میتواند نقش موثری در اجرای طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها، بهسازی معابر و ارتقای سطح خدمات عمومی در روستاها ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت مدیریت محلی در روستاها اضافه کرد: بخشی از اعتبارات واریزی به روستاهای دارای دهیاری اختصاص یافته تا دهیاران بتوانند با برنامهریزی دقیق نسبت به اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی اقدام کنند و بخشی دیگر نیز به روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری تعلق گرفته است تا نیازهای اساسی این مناطق نیز تأمین شود.
این مسئول ادامه داد: استان قزوین دارای صدها روستای فعال و دارای ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی است و تامین منابع مالی پایدار برای توسعه این مناطق از اولویتهای مهم دولت محسوب میشود و در همین راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی برای دهیاریها در نظر گرفته شده و هر ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی روستاها از این محل تأمین میشود.
ربیعی بیان کرد: این اعتبارات به دهیاریها کمک میکند تا بتوانند پروژههایی مانند آسفالت و بهسازی معابر روستایی، توسعه شبکه روشنایی، ساماندهی فضاهای عمومی، ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی و ورزشی و همچنین ارتقای خدمات عمومی در روستاها را اجرا کنند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین اضافه کرد: در سالهای اخیر تلاش شده است تا توزیع این اعتبارات با عدالت بیشتری انجام شود تا روستاهای کوچکتر و مناطق کمتر برخوردار نیز بتوانند از این منابع بهرهمند شوند و روند توسعه متوازن در سطح استان تقویت شود.
وی با اشاره به نقش مهم دهیاریها در توسعه روستایی گفت: دهیاریها به عنوان بازوی اجرایی مدیریت محلی نقش مهمی در پیشبرد طرحهای عمرانی و خدماتی در روستاها دارند و تامین منابع مالی پایدار برای آنها میتواند موجب تسریع در روند توسعه و عمران روستایی شود.
ربیعی تاکید کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید با برنامهریزی دقیق، اولویتبندی پروژهها و مدیریت صحیح منابع از اعتبارات تخصیص یافته بیشترین بهره را برای توسعه و آبادانی روستاها ببرند.
این مسئول اضافه کرد: هزینهکرد هدفمند این منابع میتواند در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد زیرساختهای مناسب و افزایش رضایتمندی مردم در مناطق روستایی نقش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: با تداوم تخصیص این منابع و مدیریت صحیح آنها، میتوان شاهد تسریع روند عمران و آبادانی، توسعه زیرساختها و تقویت اقتصاد محلی در روستاهای استان قزوین بود و زمینه تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم کرد.
منبع: استانداری قزوین