مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین از واریز سه هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب روستا‌های دارای دهیاری، فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین از واریز سه هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب روستا‌های دارای دهیاری، فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: اعتبارات مالیاتی نقش مهمی در اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود زیرساخت‌های روستایی خواهد داشت.

صدیقهربیعی اضافه کرد: این منابع مالی یکی از مهم‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی مدیریت روستایی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش موثری در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها، بهسازی معابر و ارتقای سطح خدمات عمومی در روستا‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت تقویت مدیریت محلی در روستاها اضافه کرد: بخشی از اعتبارات واریزی به روستا‌های دارای دهیاری اختصاص یافته تا دهیاران بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی اقدام کنند و بخشی دیگر نیز به روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری تعلق گرفته است تا نیاز‌های اساسی این مناطق نیز تأمین شود.

این مسئول ادامه داد: استان قزوین دارای صد‌ها روستای فعال و دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی است و تامین منابع مالی پایدار برای توسعه این مناطق از اولویت‌های مهم دولت محسوب می‌شود و در همین راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی برای دهیاری‌ها در نظر گرفته شده و هر ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی روستا‌ها از این محل تأمین می‌شود.

ربیعی بیان کرد: این اعتبارات به دهیاری‌ها کمک می‌کند تا بتوانند پروژه‌هایی مانند آسفالت و بهسازی معابر روستایی، توسعه شبکه روشنایی، ساماندهی فضا‌های عمومی، ایجاد و تجهیز فضا‌های فرهنگی و ورزشی و همچنین ارتقای خدمات عمومی در روستا‌ها را اجرا کنند.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین اضافه کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده است تا توزیع این اعتبارات با عدالت بیشتری انجام شود تا روستا‌های کوچک‌تر و مناطق کمتر برخوردار نیز بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند و روند توسعه متوازن در سطح استان تقویت شود.

وی با اشاره به نقش مهم دهیاری‌ها در توسعه روستایی گفت: دهیاری‌ها به عنوان بازوی اجرایی مدیریت محلی نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های عمرانی و خدماتی در روستا‌ها دارند و تامین منابع مالی پایدار برای آنها می‌تواند موجب تسریع در روند توسعه و عمران روستایی شود.

ربیعی تاکید کرد: دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی پروژه‌ها و مدیریت صحیح منابع از اعتبارات تخصیص یافته بیشترین بهره را برای توسعه و آبادانی روستا‌ها ببرند.

این مسئول اضافه کرد: هزینه‌کرد هدفمند این منابع می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و افزایش رضایت‌مندی مردم در مناطق روستایی نقش قابل توجهی داشته باشد.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین بیان کرد: با تداوم تخصیص این منابع و مدیریت صحیح آنها، می‌توان شاهد تسریع روند عمران و آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد محلی در روستا‌های استان قزوین بود و زمینه تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم کرد.

منبع: استانداری قزوین

برچسب ها: ارزش افزوده ، مناطق عشایری
خبرهای مرتبط
قزوین مدیریت نوین فاضلاب را آغاز کرد
معاون وزیر صمت خبر داد؛
پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طی ۱۰ روز آینده
معاون وزیر کشور:
نجات اقتصاد ایران از مسیر صنعت می‌گذرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلمب انبار لوازم خانگی قاچاق در قزوین
آخرین اخبار
پلمب انبار لوازم خانگی قاچاق در قزوین
کشف حدود ۱۰۸ هزار لیتر روغن صنعتی احتکار شده در قزوین