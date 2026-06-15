باشگاه خبرنگاران جوان - کای هاوارتز از آلمان. یاسین عیاری از سوئد و فولارین بالوگان از آمریکا با به ثمر رسیدن ۲ گل در ۱ بازی مدعی آقای گلی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.
رده بندی گلزنان تا امروز به شرح زیر است:
دو گل
فولارین بالوگون (آمریکا) – بدون پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی
یاسین عیاری (سوئد) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی
کای هاورتز (آلمان) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی
یک گل
دنیز اوندا (آلمان) - دو پاس گل، ۳۱ دقیقه بازی
الکساندر ایساک (سوئد) - دو پاس گل، ۹۴ دقیقه بازی
ناتانیل براون (آلمان) - یک پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی
هوانگ این بئوم (کره جنوبی) - یک پاس گل، ۸۷ دقیقه بازی
ویکتور گیوکرس (سوئد) - یک پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی
میکل سوانبرگ (سوئد) - صفر پاس گل، ۱۳ دقیقه بازی
جیووانی رینا (آمریکا) - صفر پاس گل، ۱۷ دقیقه بازی
کایل لارین (کانادا) - صفر پاس گل، ۲۰ دقیقه بازی
اوه هیونگ یو (کره جنوبی) - صفر پاس گل، ۲۸ دقیقه بازی
آماد دیالو (ساحل عاج) - صفر پاس گل، ۴۳ دقیقه بازی
مائوریسیو (پاراگوئه) - صفر پاس گل، ۵۳ دقیقه بازی
نستوری ایرانکوندا (استرالیا) - صفر پاس گل، ۶۴ دقیقه بازی
جووو لوکیچ (بوسنی و هرزگوین) – بدون پاس گل، ۶۵ دقیقه بازی
جمال موسیالا (آلمان) – بدون پاس گل، ۶۹ دقیقه بازی
کرایسنسیو سامرویل (هلند) – بدون پاس گل با ۷۲ دقیقه