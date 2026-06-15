باشگاه خبرنگاران جوان - کای هاوارتز از آلمان. یاسین عیاری از سوئد و فولارین بالوگان از آمریکا با به ثمر رسیدن ۲ گل در ۱ بازی مدعی آقای گلی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.



رده بندی گلزنان تا امروز به شرح زیر است:

دو گل

فولارین بالوگون (آمریکا) – بدون پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی



یاسین عیاری (سوئد) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی



کای هاورتز (آلمان) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی

یک گل

دنیز اوندا (آلمان) - دو پاس گل، ۳۱ دقیقه بازی

الکساندر ایساک (سوئد) - دو پاس گل، ۹۴ دقیقه بازی

ناتانیل براون (آلمان) - یک پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی

هوانگ این بئوم (کره جنوبی) - یک پاس گل، ۸۷ دقیقه بازی

ویکتور گیوکرس (سوئد) - یک پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی

میکل سوانبرگ (سوئد) - صفر پاس گل، ۱۳ دقیقه بازی

جیووانی رینا (آمریکا) - صفر پاس گل، ۱۷ دقیقه بازی

کایل لارین (کانادا) - صفر پاس گل، ۲۰ دقیقه بازی

اوه هیونگ یو (کره جنوبی) - صفر پاس گل، ۲۸ دقیقه بازی

آماد دیالو (ساحل عاج) - صفر پاس گل، ۴۳ دقیقه بازی

مائوریسیو (پاراگوئه) - صفر پاس گل، ۵۳ دقیقه بازی

نستوری ایرانکوندا (استرالیا) - صفر پاس گل، ۶۴ دقیقه بازی

جووو لوکیچ (بوسنی و هرزگوین) – بدون پاس گل، ۶۵ دقیقه بازی

جمال موسیالا (آلمان) – بدون پاس گل، ۶۹ دقیقه بازی

کرایسنسیو سامرویل (هلند) – بدون پاس گل با ۷۲ دقیقه