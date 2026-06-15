پس از بازی‌های شب گذشته ۳ بازیکن مدعی عنوان دریافت کفش طلای رقابت‌های جام جهانی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کای هاوارتز از آلمان. یاسین عیاری از سوئد و فولارین بالوگان از آمریکا با به ثمر رسیدن ۲ گل در ۱ بازی مدعی آقای گلی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.

رده بندی گلزنان تا امروز به شرح زیر است:
دو گل
فولارین بالوگون (آمریکا) – بدون پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی

یاسین عیاری (سوئد) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی

کای هاورتز (آلمان) – بدون پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی

 یک گل 
دنیز اوندا (آلمان) - دو پاس گل، ۳۱ دقیقه بازی

الکساندر ایساک (سوئد) - دو پاس گل، ۹۴ دقیقه بازی

ناتانیل براون (آلمان) - یک پاس گل، ۷۷ دقیقه بازی

هوانگ این بئوم (کره جنوبی) - یک پاس گل، ۸۷ دقیقه بازی

ویکتور گیوکرس (سوئد) - یک پاس گل، ۱۰۰ دقیقه بازی

میکل سوانبرگ (سوئد) - صفر پاس گل، ۱۳ دقیقه بازی

جیووانی رینا (آمریکا) - صفر پاس گل، ۱۷ دقیقه بازی

کایل لارین (کانادا) - صفر پاس گل، ۲۰ دقیقه بازی

اوه هیونگ یو (کره جنوبی) - صفر پاس گل، ۲۸ دقیقه بازی

آماد دیالو (ساحل عاج) - صفر پاس گل، ۴۳ دقیقه بازی

مائوریسیو (پاراگوئه) - صفر پاس گل، ۵۳ دقیقه بازی

نستوری ایرانکوندا (استرالیا) - صفر پاس گل، ۶۴ دقیقه بازی

جووو لوکیچ (بوسنی و هرزگوین) – بدون پاس گل، ۶۵ دقیقه بازی

جمال موسیالا (آلمان) – بدون پاس گل، ۶۹ دقیقه بازی

کرایسنسیو سامرویل (هلند) – بدون پاس گل با ۷۲ دقیقه

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
جام جهانی سمی‌تر شد؛ مار‌های سمی در اردوی سوئیس
استقبال از داور سومالیایی که قربانی میزبان جام جهانی شد+ فیلم
خبرنگاربرنامه صبح بخیر برزیل: از رفتار پلیس آمریکا زبانم بند آمد
اینفلوئنسر آمریکایی هدیه ویژه ایرانی دریافت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
آخرین اخبار
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
واکنش خداداد عزیزی درباره حضور در پرسپولیس
بلژیک ۱ - ۱ مصر/ تقابل شیاطین سرخ و فراعنه برنده نداشت + فیلم
اسپانیا ۰ - ۰ کیپ ورد/ اولین شگفتی جام رخ داد + فیلم
تیوی بیفوما وارد تهران شد
ایران - نیوزیلند/ آزمون بزرگ برای صعود در لس‌آنجلس
شادی: برای افزایش مدال‌های روئینگ در ناگویا دو اردوی خارجی پیش‌بینی کرده‌ایم
بلژیک - مصر/ نبرد شیاطین سرخ با فراعنه در سیاتل
پیامد های شکست سنگین تونس مقابل سوئد/ صبری لاموشی اخراج شد