باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عباس‌نژاد اظهار داشت: برای نخستین‌بار در کشور، هشت دستگاه بوژی متعلق به ترانستینر‌های سامسونگ توسط متخصصان داخلی طراحی، ساخته و در بندر شهید رجایی در حال نصب است.

وی افزود: این اقدام که هم‌زمان با ایام جنگ تحمیلی رمضان و در اوج تحریم‌ها به سرانجام رسیده، با هدف به‌روزرسانی و تقویت ظرفیت عملیاتی تجهیزات راهبردی تخلیه، بارگیری و چیدمان کانتینر اجرایی شده است.

وی با اشاره به فرآیند انجام کار افزود: طراحی، تهیه نقشه‌های ساخت، مونتاژ و تکمیل این هشت بوژی کاملاً به دست مهندسان توانمند داخلی صورت گرفته و تجهیزات ساخته‌شده پس از گذراندن موفقیت‌آمیز آزمایش‌های لازم به این اداره‌کل تحویل شده است. در حال حاضر چهار بوژی در حال نصب بر روی یکی از ترانستینر‌های سامسونگ است و چهار دستگاه دیگر نیز به‌زودی روی دومین ترانستینر نصب خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مشکل اساسی بوژی‌های قدیمی را بروز ترک‌های سازه‌ای عنوان کرد که به‌طور مستمر این تجهیزات را از مدار عملیاتی خارج می‌کرد. وی ادامه داد: هم‌زمان با ساخت نمونه‌های جدید، بوژی‌های تعویض‌شده نیز با انجام آزمایش‌های دقیق غیرمخرب، ضخامت‌سنجی و بازرسی خطوط جوش، بازسازی و بهینه‌سازی شده‌اند و در صورت تأیید نهایی، روی سایر ترانستینر‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

عباس‌نژاد در پایان با تأکید بر تداوم مسیر خودکفایی و توسعه فناوری‌های بندری توسط متخصصان ایرانی تصریح کرد: تمام این اقدامات برای کاهش وابستگی به خارج و تحقق اهداف کلان صنعتی کشور صورت می‌گیرد و جهادگران عرصه صنعت با تلاش شبانه‌روزی ثابت کرده‌اند که با تکیه بر دانش بومی می‌توان گره‌های بزرگ لجستیکی کشور را در سخت‌ترین شرایط باز کرد.