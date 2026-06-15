مداح اهل بیت (ع) و داور برنامه «حسینیه معلی» گفت: ما در تمام شب‌های ضبط برنامه در حرم امام رضا (ع) بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید مجید بنی‌فاطمه، مداح اهل بیت (ع) از تغییرات فصل جدید برنامه «حسینیه معلی» و فیلمبرداری برنامه در حرم امام رضا (ع) خبر داد و گفت: امسال برنامه «حسینیه معلی» ویژگی‌های خاصی دارد، که مردم آن را خواهند دید. این تمایز هم بخاطر زحمات عوامل است. 

بنی‌فاطمه ادامه داد: ما قبلاً در یک سوله برنامه را می‌ساختیم، ولی امسال به حرم علی بن موسی الرضا (ع) دعوت شدیم، که در نحوه اجرا و احوالات ما تاثیر گذاشته است. در فصل‌های گذشته مردم مهمان برنامه «حسینیه معلی» بودند، ولی امسال برنامه با میزبانی علی بن موسی الرضا (ع) است. ما در تمام شب‌ها در حرم امام رضا (ع) بودیم. در اینجا از تمام خدام آقا علی بن موسی الرضا (ع) و تولیت محترم، آقای مروی تشکر می‌کنیم.

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برچسب ها: حسینیه معلی ، ذاکران اهل بیت ، حرم امام رضا (ع)
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