باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائمپناه امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، اظهار داشت: عامل اصلی رانت، فساد و بروکراسی، تحریم است؛ هنگامی که منابع ارزی محدود است و ناچار به ایجاد قواعد برای تخصیص آن هستیم، به ناچار بوروکراسی و رانت ایجاد میشود و این امری غیرقابل انکار است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این جلسه از «مجمع کارآفرینان ایران» خواست که عبارت «سرمایهگذاران» را اضافه کنند و از بیان اینکه سرمایهگذار هستند نهراسند چرا که سرمایهگذاری مایه افتخار است، خاطرنشان کرد: شب گذشته قصد حمله به اراضی اشغالی را داشتیم و در این باره تردید هم نداشتیم. اما دیپلماسی و میدان همپای یکدیگرند. ما حمله نکردیم اما آمریکا مجبور شد که محاصره دریایی خود را به یکباره بردارد و این نشانه تدبیر، خردمندی و در عین حال دکترین نظامی رهبر شهید انقلاب اسلامی است که ایران به جایگاهی دست یافته که با آمریکا میجنگد و از موضع برابر مذاکره میکند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با یادآوری نام و خاطره دلاورمردان نیروهای مسلح، رزمندگان و شهدای ۲ جنگ تحمیلی اخیر، ادامه داد: ما مدیون شهدا هستیم، مدیون جانفدایانی هستیم که پای لانچر نشستند و از میهن خود دفاع کردند، رزمندگان ما جان خود را فدا کردند و حماسه آفریدند و مسئولان ما هم خونِ جگر خوردند. سالِ گذشته، با بزرگترین ابرقدرتِ دنیا در جنگ بودیم و سرافرازانه بیرون آمدیم، امروز ایرانیان دارای ابهتی مثال زدنی هستند که در دنیا همتا ندارد.
قائمپناه تاکید کرد: ایرانیان با افتخار مبارزه کردند، کشور خود را رها نکردند و ماندند، برخلاف سایر نقاط دنیا که به محض وقوع جنگ از کشور خود فرار میکنند و در جهان آواره میشوند.
کارآفرینی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه ایستادن پایِ ایران است
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از صحبتهای خود خطاب به اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» با بیان اینکه امروز نیازمند گفتوگویی صریح، بیتعارف و مسئولانه میان دولت و بخش اقتصادی هستیم، گفت: محدودیتهای اقتصادی، تحریمها، ناترازیها، دشواریهای اداریِ حاکم، بیثباتی در برخی تصمیمات و نگرانیهای اجتماعی، امروز بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی میکند. در چنین شرایطی، کارآفرینی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی ایستادن پای ایران عزیز است. کارآفرین کسی است که برای ساختن آینده هزینه میدهد؛ کارآفرین و سرمایهدار، کسی است که برای ساختن آینده منتظر نمیماند تا همه شرایط کامل شود، بلکه در دل عدم قطعیت تصمیم میگیرد، سرمایه را از حالت رکود خارج میکند، نیروی انسانی را گرد میآورد، فناوری و مدیریت بازار را به هم پیوند میزند و در نهایت ثروت ملی تولید میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: این ثروت، اگر از مسیر سالم، تولید، رقابت، خلاقیت و اشتغال پدید آمده باشد، نهتنها ضدارزش نیست، بلکه یکی از پایههای اقتدار ملی است. ما باید باور داشته باشیم که تولید ثروت در یک جامعه، امر مضمومی نیست. سرمایهگذارانِ کشور باید کمک کنند که فرهنگی را نهادینه کنیم که دیگر سرمایهگذاری ضدارزش نباشد، باید فرهنگ خود را اصلاح کنیم.
قائم پناه با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که دست دولت از امر تولید کوتاه شود و در صنعت دخالتی نداشته باشد، افزود: دولت باید میان سرمایۀ مولد و رانتخواری تفاوت قائل شود؛ دولت باید میان سرمایهگذار و کارآفرینی که در سختترین شرایط تولید را سرپا نگه داشته و کسی که از خلأهای تصمیمگیری سود برده، مرز روشن بگذارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی در جنگ اخیر بار دیگر نشان دادند که امنیت ملی فقط در میدان نظامی تعریف نمیشود و پشتوانۀ اقتصادی هم میخواهد. وقتی خطوط تولید متوقف نمیشود، وقتی زنجیرۀ تأمین کشور از هم نمیپاشد، وقتی کارگر و مهندس و مدیرِ کارخانه در کنار هم میمانند، وقتی بازار با اینهمه فشار دچار فروپاشی روانی نمیشود، اینها همه بخشی از قدرت ملی ماست.
سرمایهداران باید همچون فرماندهان نظامی تکریم شوند
سرپرست نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: متأسفانه در بخشی از فرهنگ اداری، سیاسی و عمومی ما، نوعی بدگمانی تاریخی نسبت به سرمایهگذار و کارآفرین باقی مانده است؛ گویی هر کسی سرمایه دارد باید پیشاپیش در موضع اتهام قرار گیرد. این نگاه، نگاه سازندهای برای ایرانِ امروزِ ما نیست. سرمایهدار باید همچون فرماندهان نظامی تکریم شود، چرا که او نیز برای ریشهکن کردن فقر و فساد و بیکاری تلاش میکند.
وی با بیان اینکه باید از کسانی که بار تولید و اشتغال را بر دوش میکشند، حمایت واقعی کنیم، گفت: گاهی مؤثرترین حمایت، مزاحمت کمتر، مقررات کمتر اما شفافتر است، پیمان پایدار است، بخشنامههای ناگهانی کمتر و احترام بیشتر به مالکیت است.
قائمپناه با بیان اینکه دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تمام ظرفیت توسعه در درون دستگاههای دولتی نیست، ادامه داد: نقش دولت باید سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و نظارت عادلانه باشد، دولت رقیب بخش خصوصی نیست، تجربه هم نشان داده که هرجا میدان برای مردم، بخش خصوصی، دانشبنیانها، تولیدکنندگان و کارآفرینان باز باشد، کشور از محدودیتها به سلامت عبور کرده است.
توسعه بدون کارآفرینی و سرمایهگذاری ممکن نیست
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: دولت مسئولِ عدالت، تنظیمگری، حمایت از اقشار آسیبپذیر، مبارزه با فساد، صیانت از رقابت سالم و پاسداری از منافع عمومی است. در عین حال، دولت باید بداند که توسعه بدون کارآفرینی و سرمایهگذاری ممکن نیست؛ همانطوری که کارآفرین باید بداند که سود پایدار، بدون مسئولیت اجتماعی، بدون رعایت حقوق نیروی کار، بدون شفافیت و بدون توجه به منافع ملی، دوام نخواهد داشت. دولت باید بپذیرد که کارآفرین و سرمایهگذار شریک توسعه است، نه ارباب رجوعِ پشت درِ اتاقها.
قائمپناه تاکید کرد: امروز ایران به ثروتآفرینیِ سالم، سرمایهگذاریِ جسورانه، به بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادی، و به صادرات، فناوری، نوآوری و مدیریتِ حرفهای نیاز دارد.
وی در پایان بیان کرد: آینده ایران را نمیتوان با بدبینی ساخت؛ آینده ایران را باید با کار، اعتماد، عقلانیت، سرمایهگذاری، تولید و مشارکتِ همه نیروهای توانمندِ کشور بسازیم، باور دارم که ایرانِ ما با همت همه مردم ایران، روزهای روشن و آیندهای درخشان در پیش دارد.
منبع: ایرنا