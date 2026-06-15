شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری اجتماعات پرشور مردم انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در میدان اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صد و ششمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در شهر ماهدشت استان البرز در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از نیرو‌های مسلح اقتدار برگزار شد.راهپیمایان در این مراسم راهپیمایان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب بر وحدت وهمبستگی ملی تأکید کردند.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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