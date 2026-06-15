رقابت‌های چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان‌پهلوان تختی از امروز با حضور کشتی‌گیران داخلی و خارجی در سالن ورزشی فجر کرمان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان‌پهلوان تختی از امروز در کرمان آغاز شد تا یکی از مهم‌ترین رویداد‌های کشتی ایران با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در سالن ورزشی فجر برگزار شود.

رقابت‌های کشتی فرنگی این دوره روز‌های ۲۵ و ۲۶ خردادماه برگزار می‌شود و کشتی‌گیران آزادکار نیز ۲۸ و ۲۹ خردادماه برای کسب عناوین برتر روی تشک خواهند رفت.

 

 

 

آغاز رقابت کشتی گیران داخلی و خارجی در کرمان + تصاویر

همزمان با آغاز این رقابت‌ها، پوشش زنده مسابقات از شبکه‌های سه، ورزش و کرمان در حال انجام است. برای انعکاس لحظه‌به‌لحظه این رویداد، بیش از ۵۰ نفر از عوامل فنی و تولیدی و ۸ دوربین HD به کار گرفته شده‌اند تا مسابقات در دو نوبت صبح و عصر به صورت مستقیم روی آنتن برود.

آغاز رقابت کشتی گیران داخلی و خارجی در کرمان + تصاویر

جام جهان‌پهلوان تختی از معتبرترین مسابقات کشتی در تقویم ورزشی کشور به شمار می‌رود و هر ساله با حضور چهره‌های شاخص کشتی برگزار می‌شود. 

آغاز رقابت کشتی گیران داخلی و خارجی در کرمان + تصاویر

میزبانی چهل‌وششمین دوره این رقابت‌ها، کرمان را در روز‌های برگزاری مسابقات به یکی از مهم‌ترین کانون‌های ورزش کشور تبدیل کرده است.

برچسب ها: مسابقات بین‌المللی کشتی ، جام تختی ، اخبار ورزشی کرمان
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