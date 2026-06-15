باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - چهلوششمین دوره مسابقات بینالمللی کشتی جام جهانپهلوان تختی از امروز در کرمان آغاز شد تا یکی از مهمترین رویدادهای کشتی ایران با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در سالن ورزشی فجر برگزار شود.
رقابتهای کشتی فرنگی این دوره روزهای ۲۵ و ۲۶ خردادماه برگزار میشود و کشتیگیران آزادکار نیز ۲۸ و ۲۹ خردادماه برای کسب عناوین برتر روی تشک خواهند رفت.
همزمان با آغاز این رقابتها، پوشش زنده مسابقات از شبکههای سه، ورزش و کرمان در حال انجام است. برای انعکاس لحظهبهلحظه این رویداد، بیش از ۵۰ نفر از عوامل فنی و تولیدی و ۸ دوربین HD به کار گرفته شدهاند تا مسابقات در دو نوبت صبح و عصر به صورت مستقیم روی آنتن برود.
جام جهانپهلوان تختی از معتبرترین مسابقات کشتی در تقویم ورزشی کشور به شمار میرود و هر ساله با حضور چهرههای شاخص کشتی برگزار میشود.
میزبانی چهلوششمین دوره این رقابتها، کرمان را در روزهای برگزاری مسابقات به یکی از مهمترین کانونهای ورزش کشور تبدیل کرده است.