دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: علیرغم شرایط جنگی که داشتیم فکر می‌کنم کاروان ورزشی ایران شرایط بهتری از دوره گذشته در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدیمهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، در حاشیه مراسم روز جهانی المپیک اظهار کرد: هر سال این مناسبت را گرامی می‌داریم، اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور، مراسم در مجموعه ورزشی آزادی و سالن ۱۲ هزار نفری برگزار شد. گزارش این برنامه و اتفاقاتی که در روز‌های اخیر بر کشور گذشته است، برای کمیته بین‌المللی المپیک نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر ورزش کشور افزود: این شرایط بدون شک بر روند آماده‌سازی تیم‌ها و اردو‌های ورزشی تأثیرگذار بوده است. برخی اعزام‌ها لغو شد و فرصت‌های مهم تدارکاتی از دست رفت، اما ورزشکاران و مربیان ایرانی بار‌ها نشان داده‌اند که در دشوارترین شرایط نیز توانایی خلق موفقیت‌های بزرگ را دارند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: ترکیب کاروان ایران تقریباً نهایی شده و تنها وضعیت یکی دو رشته باقی مانده است. با توجه به شرایط اخیر، نگاه ما نسبت به اعزام کاروان تغییر کرده و در کنار بحث نتیجه‌گیری، حضور پررنگ ایران در این رقابت‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

علی‌نژاد ادامه داد: تصمیمات مربوط به کاروان اعزامی با هماهنگی کامل میان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اتخاذ شده و پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۳۰۰ ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به شانس موفقیت کاروان ایران خاطرنشان کرد: ارزیابی ما این است که شرایط کاروان ایران نسبت به بازی‌های آسیایی هانگژو بهتر خواهد بود، هرچند قضاوت نهایی به عملکرد ورزشکاران در جریان مسابقات بستگی دارد و همچنان جلسات کارشناسی با برخی فدراسیون‌ها ادامه دارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص هزینه‌های اعزام ورزشکاران اظهار داشت: تا زمانی که ترکیب نهایی کاروان مشخص نشود، نمی‌توان درباره هزینه سرانه هر ورزشکار اظهار نظر دقیقی داشت.

وی درباره تیم ملی بانوان نیز گفت: با توجه به نتایج کسب‌شده در رقابت‌های اخیر، اعزام این تیم به بازی‌های آسیایی ناگویا منتفی شده است. همچنین میزان پاداش ورزشکاران اعزامی هنوز نهایی نشده و پس از جمع‌بندی‌های لازم اعلام خواهد شد.

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برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، المپیک
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