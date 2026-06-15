باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، در حاشیه مراسم روز جهانی المپیک اظهار کرد: هر سال این مناسبت را گرامی میداریم، اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور، مراسم در مجموعه ورزشی آزادی و سالن ۱۲ هزار نفری برگزار شد. گزارش این برنامه و اتفاقاتی که در روزهای اخیر بر کشور گذشته است، برای کمیته بینالمللی المپیک نیز ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر ورزش کشور افزود: این شرایط بدون شک بر روند آمادهسازی تیمها و اردوهای ورزشی تأثیرگذار بوده است. برخی اعزامها لغو شد و فرصتهای مهم تدارکاتی از دست رفت، اما ورزشکاران و مربیان ایرانی بارها نشان دادهاند که در دشوارترین شرایط نیز توانایی خلق موفقیتهای بزرگ را دارند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره بازیهای آسیایی ناگویا گفت: ترکیب کاروان ایران تقریباً نهایی شده و تنها وضعیت یکی دو رشته باقی مانده است. با توجه به شرایط اخیر، نگاه ما نسبت به اعزام کاروان تغییر کرده و در کنار بحث نتیجهگیری، حضور پررنگ ایران در این رقابتها نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
علینژاد ادامه داد: تصمیمات مربوط به کاروان اعزامی با هماهنگی کامل میان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اتخاذ شده و پیشبینی میکنیم حدود ۳۰۰ ورزشکار در بازیهای آسیایی ناگویا حضور داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به شانس موفقیت کاروان ایران خاطرنشان کرد: ارزیابی ما این است که شرایط کاروان ایران نسبت به بازیهای آسیایی هانگژو بهتر خواهد بود، هرچند قضاوت نهایی به عملکرد ورزشکاران در جریان مسابقات بستگی دارد و همچنان جلسات کارشناسی با برخی فدراسیونها ادامه دارد.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص هزینههای اعزام ورزشکاران اظهار داشت: تا زمانی که ترکیب نهایی کاروان مشخص نشود، نمیتوان درباره هزینه سرانه هر ورزشکار اظهار نظر دقیقی داشت.
وی درباره تیم ملی بانوان نیز گفت: با توجه به نتایج کسبشده در رقابتهای اخیر، اعزام این تیم به بازیهای آسیایی ناگویا منتفی شده است. همچنین میزان پاداش ورزشکاران اعزامی هنوز نهایی نشده و پس از جمعبندیهای لازم اعلام خواهد شد.