پلیس گیلان از دستگیری فرد مرتبط با شبکه‌های معاند و عامل تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی در رحیم‌آباد رودسر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال مشاهده فعالیت فردی در فضای مجازی با بیش از ۱۷ هزار دنبال کننده در خصوص تشویش اذهان عمومی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتای شهرستان رودسر قرار گرفت.

پلیس فتا با هماهنگی قضایی و استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، ضمن شناسایی و دستگیری متهم در بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر، مدارک و مستندات ارتکاب جرم در راستای تشویش اذهان عمومی و ارتباط با شبکه‌های معاند را نیز از محل اختفای او کشف کرد.

متهم ۳۰ ساله با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: تشویش اذهان عمومی ، پلیس فتای گیلان
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