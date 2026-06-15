باشگاه خبرنگاران جوان - سومین نشست تخصصی فدراسیون تکواندو با هدف ارزیابی عملکرد این فدراسیون برای شرکت در رویدادهای پیشرو، امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.
اصلیترین محور بحث و تبادلنظر در این جلسه، بحث حضور تکواندوکاران ایرانی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود، مهمترین رویداد ورزشی قاره کهن که تکواندو همیشه سهم بسزایی در سبد مدالی کاروان ورزش کشور داشته است.
بر اساس گزارشی که از سوی سرمربیان تیمهای ملی تکواندو ارائه شد، ترکیب تیم مردان تقریباً نهایی شده و به ترتیب در اوزان ۵۸، ۶۸ و ۸۰+ کیلوگرم ابوالفضل زندی، مهدی حاجموسایی و آرین سلیمی نفرات منتخب هستند. این در حالی است که در وزن ۸۰- کیلوگرم هم قرار است مسابقه انتخابی بین چهار نفر برگزار شود. در بخش بانوان نیز چهار نفر اعزامی به ناگویا بعد از برگزاری مسابقات انتخابی که روز شنبه آینده برگزار میشود، معرفی خواهند شد.
دیگر موضوع مرتبط به بازیهای آسیایی، برگزاری اردوی مشترک دوستانه تیمهای ملی تکواندو با کشورهای اروپایی در آستانه این رقابتها بود که به آن اشاره شد. در این رابطه پیشنهاد شد تیم دختران در ترکیه و تیم پسران در روسیه یا یکی از کشورهای اروپایی اردو بزنند.
فدراسیون تکواندو در شرایطی مسئولیت سختی را برای کسب نتیجهای رضایتبخش در بازیهای ۲۰۲۶ ناگویا دارد که تکواندوکاران علاوه بر این آوردگاه باید در دو مسابقه معتبر دیگر نیز به میدان بروند و یک ماه دشوار را پشت سر خواهند گذاشت. مسابقات گرندپری کرهجنوبی و پاریس، دو تورنمنت حساس و اثرگذار در ردهبندی جهانی در مسیر کسب سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس هستند که تکواندوکاران باید حتماً قبل و بعد از ناگویا در آن حضور داشته باشند.
در این مورد نیز دغدغههای موجود از سوی رئیس فدراسیون تکواندو مطرح و توضیحاتی ارائه شد. وی گفت: ما در دو سال آینده باید در تمامی مسابقات گرندپری و جهانی حاضر شویم تا بتوانیم حداکثر امتیاز را برای کسب سهمیه المپیک جمع کنیم. در این مسیر حتماً باید دو تا سه تیم ملی داشته باشیم تا مانع از آسیبدیدگی بچهها شویم. این در حالی است که پشت سر کادر فنی تیمهای ملی هم باید یک تیم دیگر باشد تا لحظه به لحظه امتیازهای حریفان را آنالیز کند.
هادی ساعی همچنین از وزارت ورزش و جوانان خواست، مساعدت بیشتری در قبال فدراسیون تکواندو انجام شود تا تجهیزات و امکانات سخت افزاری این رشته نظیر خریداری هوگوی دای دو «Dae Do» و ساخت سالن اختصاصی در مساحتی بزرگ تأمین شود.
دنیامالی در واکنش به این مطالبه فدراسیون تکواندو تأکید کرد: ساخت سالن اختصاصی برای تکواندو یک ضرورت است. تکواندو برای ما تقریباً مثل کشتی است و تا آنجا که امکان دارد نباید بگذاریم محدودیت مالی داشته باشد، خصوصاً در مقطع زمانی فعلی که ردههای سنی در این رشته زیاد است و به تبع آن مسابقات مختلفی در سطح بینالمللی دارد. بنابراین تلاش میکنیم تا هر چه سریعتر مقدمات را برای ساخت یک کمپ بزرگ مختص این رشته آغاز کنیم.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که تیمهای ملی تکواندوی دختران و پسران حتماً پیش از اعزام به بازیهای آسیایی با رقبای خارجی خود تمرین مشترک سه تا چهار هفتهای داشته باشند که با آمادگی کامل راهی این آوردگاه شوند.
گفتنی است در سومین نشست تخصصی فدراسیون تکواندو، معاونان و مشاوران وزیر، کارشناسان دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش، سرپرست بازیهای آسیایی ناگویا و مسئولان فدراسیون تکواندو و کادر فنی این رشته حاضر بودند.
تعداد جلسات کارشناسی کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی با احتساب این جلسه به عدد ۱۳۴ رسید.