مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران گفت: خریداران خارجی برای برنج ایرانی حاضر بودند تا سه برابر قیمت معمول پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل یزدان‌پناه مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران در جریان بازدید مسئولان جهاد کشاورزی مازندران همراه با تور رسانه‌ای به مناسبت هفته جهاد کشاورزی از این مجموعه، گفت: در بسیاری از کشور‌ها از جمله قطر، برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنایع غذایی حمایت‌های گسترده‌ای انجام می‌شود و حتی زمین، تسهیلات و مشوق‌های لازم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

او افزود: در برخی کشور‌ها تسهیلات با دوره تنفس و بدون سود در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و از فناوری و تجربه فعالان اقتصادی استقبال می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با موانع و توقعات متعددی روبه‌رو هستند.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران با اشاره به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، گفت: یکی از مشکلات موجود، نگرانی‌های متعدد در حوزه مجوز‌ها و مسائل مرتبط با تغییر کاربری است در حالی که حمایت از تولید باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری فعالیت کند.

یزدان‌پناه گفت: این مجموعه در راستای سیاست‌های دولت و با هدف تکمیل زنجیره ارزش برنج کشور ایجاد شده است، اما همچنان نیازمند حمایت‌های بیشتر برای توسعه فعالیت‌ها و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود است.

او با بیان اینکه این طرح با وجود همه مشکلات طی ۱۸ سال گذشته فعال نگه داشته شده است، افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، اجازه نداده‌ایم فعالیت این مجموعه متوقف شود و همچنان برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود، گفت: مجوز فعلی انبارش مجموعه ۲۴ هزار تن در سال است، اما زیرساخت‌های ایجاد شده این امکان را فراهم می‌کند که ظرفیت انبارش و گردش کالا تا ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

یزدان‌پناه با تأکید بر اهمیت کنترل کیفیت محصولات، افزود: بهترین و باکیفیت‌ترین برنج‌ها پس از انجام آزمایش‌های تخصصی و کنترل‌های کیفی از این مجموعه وارد بازار می‌شوند و تمامی مراحل مطابق استاندارد‌های لازم انجام می‌شود.

او از موفقیت مجموعه در حوزه صادرات نیز خبر داد و گفت: نمونه‌ای از برنج تولید و بسته‌بندی شده این مرکز با برند اختصاصی به کشور آلمان صادر شد و خریداران خارجی برای این محصول حاضر بودند تا سه برابر قیمت معمول پرداخت کنند که نشان‌دهنده کیفیت بالای برنج ایرانی و ظرفیت‌های صادراتی آن است.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت تولید، افزود: حفظ و تقویت خطوط تولید، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه تحقق امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: برنج ایرانی ، صادرات برنج
خبرهای مرتبط
برنج مازندران با سامانه پرتودهی هسته‌ای یک گام تا افزایش ماندگاری
فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور و خرید ۶۰ هزار تنی برنج
خرید ۲۸ هزار تن برنج انبار شده در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
آخرین اخبار
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود آزادسازی شد
رفع تصرف ۵۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور
اشتیاق عجیب خارجی‌ها به خرید برنج ایرانی
پایش هوشمند و نظارت میدانی بر ۲۹۰۰ دستگاه ناوگان عمومی در جاده‌های مازندران