مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران گفت: خریداران خارجی برای برنج ایرانی حاضر بودند تا سه برابر قیمت معمول پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل یزدان‌پناه مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران در جریان بازدید مسئولان جهاد کشاورزی مازندران همراه با تور رسانه‌ای به مناسبت هفته جهاد کشاورزی از این مجموعه، گفت: در بسیاری از کشور‌ها از جمله قطر، برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنایع غذایی حمایت‌های گسترده‌ای انجام می‌شود و حتی زمین، تسهیلات و مشوق‌های لازم در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

او افزود: در برخی کشور‌ها تسهیلات با دوره تنفس و بدون سود در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و از فناوری و تجربه فعالان اقتصادی استقبال می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با موانع و توقعات متعددی روبه‌رو هستند.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران با اشاره به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، گفت: یکی از مشکلات موجود، نگرانی‌های متعدد در حوزه مجوز‌ها و مسائل مرتبط با تغییر کاربری است در حالی که حمایت از تولید باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری فعالیت کند.

یزدان‌پناه گفت: این مجموعه در راستای سیاست‌های دولت و با هدف تکمیل زنجیره ارزش برنج کشور ایجاد شده است، اما همچنان نیازمند حمایت‌های بیشتر برای توسعه فعالیت‌ها و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود است.

او با بیان اینکه این طرح با وجود همه مشکلات طی ۱۸ سال گذشته فعال نگه داشته شده است، افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، اجازه نداده‌ایم فعالیت این مجموعه متوقف شود و همچنان برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود، گفت: مجوز فعلی انبارش مجموعه ۲۴ هزار تن در سال است، اما زیرساخت‌های ایجاد شده این امکان را فراهم می‌کند که ظرفیت انبارش و گردش کالا تا ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

یزدان‌پناه با تأکید بر اهمیت کنترل کیفیت محصولات، افزود: بهترین و باکیفیت‌ترین برنج‌ها پس از انجام آزمایش‌های تخصصی و کنترل‌های کیفی از این مجموعه وارد بازار می‌شوند و تمامی مراحل مطابق استاندارد‌های لازم انجام می‌شود.

او از موفقیت مجموعه در حوزه صادرات نیز خبر داد و گفت: نمونه‌ای از برنج تولید و بسته‌بندی شده این مرکز با برند اختصاصی به کشور آلمان صادر شد و خریداران خارجی برای این محصول حاضر بودند تا سه برابر قیمت معمول پرداخت کنند که نشان‌دهنده کیفیت بالای برنج ایرانی و ظرفیت‌های صادراتی آن است.

مدیرعامل پایانه تجارت برنج ایران در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت تولید، افزود: حفظ و تقویت خطوط تولید، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه تحقق امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران