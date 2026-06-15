 امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۶۴ میلیون و ۵۰۰  هزار تومان
نیم سکه ۸۸ میلیون تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۲ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت سکه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قیمت کالاهای دیگه با افزایش قیمت دلار و طلا بالا میرن، اما وقتی این دوتا کاهش پیدا می‌کنن اونا دیگه پایین نمیان!!!!
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آقای همتی کاری انجام بدهید دولار دارد ریزش می کنند فکر کن
۳
۵
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