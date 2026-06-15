بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۴۹ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۵ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۶ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۲ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان