باشگاه خبرنگاران جوان - جایزه معتبر «دانشمند جوان» برنامه انسان و زیست‌کره (MAB) یونسکو در سال ۲۰۲۵ به «بهزاد قیاسی»، پژوهشگر و فعال حوزه محیط‌زیست، برای اجرای طرح پژوهشی و کاربردی در زمینه احیای ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله اعطا شد.

این جایزه بین‌المللی در مراسمی با هدف تجلیل از پژوهش‌های پیشرو در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار، از سوی برنامه «انسان و زیست‌کره» سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به این پژوهشگر ایرانی اعطا شد.

بهزاد قیاسی این جایزه را برای ارائه و اجرای طرحی با عنوان احیای تالاب‌ها از طریق گردشگری آبی؛ راهبردی برای معیشت پایدار در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، دریافت کرد. این طرح با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری مسئولانه، الگویی مؤثر برای ایجاد معیشت پایدار در جوامع محلی و همزمان حفاظت و احیای اکوسیستم‌های ارزشمند تالابی ارائه می‌دهد که مورد توجه کمیته داوری یونسکو قرار گرفته است.

در این مراسم، عبدالحسین فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته ملی برنامه انسان و زیست‌کره، حضور داشتند و از تلاش‌های علمی و میدانی قیاسی در راستای تحقق اهداف حفاظتی و توسعه پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور قدردانی کردند.

برنامه «انسان و زیست‌کره» (MAB) یونسکو، شبکه‌ای جهانی با هدف تقویت تعامل متوازن میان انسان و طبیعت، حفاظت از تنوع زیستی و ترویج توسعه پایدار در ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره جهان است و جایزه «دانشمند جوان» آن، هر ساله به پژوهشگران برجسته این حوزه اعطا می‌شود.

منبع: محیط زیست