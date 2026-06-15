 با هدف آغاز به کار قرارگاه استانی جنگ ترکیبی (بلاغ مبین) در مصلی امام خمینی شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حجت‌الاسلام سعیدی رییس حوزه‌های علمیه استان گفت: بیش از ۵۰۰ طلبه در ایام محور به۸۰۰ روستا و۳۰ شهرستان اعزام می‌شوند.

وی محور این تبلیغات را امید آفرینی، بصیرت افزایی برای جنگ ترکیبی دشمن عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان نیز مهمترین ابزار برای موفقیت طلاب در تبلیغ را خودسازی و الگوی رفتاری طلاب دانست و گفت: قبل از اینکه سخن یک مبلغ تاثیر گذار باشد، مردم به عمل او نگاه می‌کنند لذا باید اول در رفتار شما سیره اهل بیت علیهم السلام را ببینند تا بتوانند حرف شما را بپذیرند.