وزیر جنگ رژیم اسرائیل مدعی شد ارتش این رژیم در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -ییسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، با اعلام امتناع خود از خروج ارتش این رژیم از لبنان با وجود همه فشار‌های فعلی و آینده، ادعا کرد که ارتش اشغالگر در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند.

کاتز در بیانیه‌ای مدعی شد: «من و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، سیاست روشنی را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن ارتش اسرائیل به طور نامحدود در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی بماند تا از مرز‌ها و شهرک‌های اسرائیل محافظت شود.»

او توضیح داد که این سیاست شامل پاکسازی منطقه از ساکنان محلی و نابودی تمام زیرساخت‌های آم، چه روی زمین و چه زیر زمین، از جمله خانه‌های روستا‌های مرزی است .

کاتس ادعا کرد که این اقدام «مهم‌ترین درسی» است که اسرائیل از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آموخته است و افزود که تصرف این منطقه و مناطق امنیتی، به لطف تصمیمات و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی سران سیاسی، یکی از بزرگترین دستاورد‌های ارتش اسرائیل در جنگ محسوب می‌شود.

کاتس با تاکید مجدد بر موضع خصمانه رژیم تروریستی اسرائیل گفت: بنابراین، ما با خروج ارتش اسرائیل از لبنان، علیرغم همه فشار‌های فعلی و آینده که ممکن است بر ما وارد شود، مخالفیم.

وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل افزود که نتانیاهو این موضع را برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد آمریکایی توضیح داده است، همانطور که خودش دیروز آن را برای پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، توضیح داده بود.

منبع: آر ایی

برچسب ها: ایران و آمریکا ، جنوب لبنان ، ارتش اسرائیل
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پس توافق ایران و آمریکا چه میشود یکی ازبندها لبنان بود
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