باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد امسال ۶۰ هزار تن محصول از ۱۲ هزار و ششصد هکتار سطح زیرکشت نخیلات شهرستان میناب برداشت شود.

اسلام بهرامی افزود: سه هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستان‌ها، به کشت آل مهتری اختصاص دارد.

وی گفت: شهرستان میناب نخستین منطقه کشور در برداشت رطب نوبرانه است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب گفت: به علت بارش‌های خوب سال گذشته تولید خرما در این شهرستان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

بهرامی افزود:پس از رطب آل مهتری، نگار، کلک سرخ، مرداسنگ، برهی و خاصویی به بازار می‌آید.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان هم گفت: امسال ۱۹۶ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستان‌های هرمزگان برداشت می‌شود.

محمدرضا شیخ زاده افزود: برداشت خرما در هرمزگان با رقم پیارم که از ارقام مرغوب استان است، در آبان ماه به پایان می‌رسد.

هرمزگان رتبه سوم تولید خرما را در کشور دارد.