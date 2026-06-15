باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب پیش بینی کرد امسال ۶۰ هزار تن محصول از ۱۲ هزار و ششصد هکتار سطح زیرکشت نخیلات شهرستان میناب برداشت شود.
اسلام بهرامی افزود: سه هزار و ۵۰۰ هکتار از نخلستانها، به کشت آل مهتری اختصاص دارد.
وی گفت: شهرستان میناب نخستین منطقه کشور در برداشت رطب نوبرانه است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب گفت: به علت بارشهای خوب سال گذشته تولید خرما در این شهرستان ۱۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
بهرامی افزود:پس از رطب آل مهتری، نگار، کلک سرخ، مرداسنگ، برهی و خاصویی به بازار میآید.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان هم گفت: امسال ۱۹۶ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستانهای هرمزگان برداشت میشود.
محمدرضا شیخ زاده افزود: برداشت خرما در هرمزگان با رقم پیارم که از ارقام مرغوب استان است، در آبان ماه به پایان میرسد.
هرمزگان رتبه سوم تولید خرما را در کشور دارد.