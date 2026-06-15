باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی شیرازی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به تغییر شرایط بازار سرمایه گفت: با توجه به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بازار درباره نحوه عملکرد حجم مبنای برخی نمادهای بازار پایه، این موضوع به‌ صورت فوری در هیات‌مدیره فرابورس در حال بررسی است.

به گفته او، فرابورس همواره آثار مقررات را رصد کرده و در صورت نیاز متناسب با شرایط جدید بازار، اصلاحات لازم را با هدف تقویت نقدشوندگی و بهبود فرایند کشف قیمت اعمال خواهد کرد.

شیرازی تاکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه با هدف تقویت نقدشوندگی، تسهیل کشف قیمت و حفظ تعادل میان کارایی بازار و صیانت از حقوق سهام‌داران انجام می‌شود.

منبع: فرابورس