باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز دوشنبه پس از دستیابی آمریکا و ایران به توافق اولیه صلح، خواستار بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز شد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در پکن به خبرنگاران گفت: «تنگه هرمز یک تنگه مهم برای عبور و مرور بینالمللی است.» او گفت: «ما امیدواریم که این تنگه بتواند هر چه سریعتر بازگشایی شود.»
لین همچنین از توافق حاصل شده بین واشنگتن و تهران استقبال کرد و از نقش پاکستان در میانجیگری مذاکرات قدردانی کرد.
او در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی گفت: «چین از توافق ایالات متحده و ایران بر سر متن یادداشت تفاهم اولیه استقبال میکند و تلاشهای میانجیگرانه پاکستان را ستوده است.»
وی افزود: «ما امیدواریم که اسناد طبق برنامه امضا شوند و همه طرفهای مربوطه به راهحلهای مسالمتآمیز متعهد بمانند.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران به توافق صلح رسیدهاند و مراسم امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. هم واشنگتن و هم تهران بعداً این خبر را تأیید کردند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که این توافق نهایی شده است و از برنامههایی برای بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد.
پاکستان از زمان برقراری آتشبس در ۸ آوریل، چند هفته پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بین دو طرف میانجیگری کرده است.
منبع: آناتولی