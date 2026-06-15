صدور قبض برق حدود سه میلیون تومانی برای یک مشترک خانگی در روستای کوئیک جاسک موجب گلایه این خانوار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید دهشتی - حسین آبخون این مشترک روستایی با اعتراض به مبلغ درج شده در قبض برق منزل خود گفت: در دوره گذشته مبلغ قبض برق این منزل حداکثر حدود ۳۵۰ هزار تومان بوده، اما در آخرین دوره مبلغ قبض صادر شده با میزان مصرف خانه همخوانی ندارد و  بیش از سه میلیون تومان صادر شده است.

وی با اشاره به وسایل برقی مورد استفاده در منزل خود گفت: یک کولر اسپلیت ۱۸ هزار، یک کولر پنجره‌ای، یک دستگاه یخچال، یک دستگاه لباسشویی و پنج لامپ کم‌مصرف در خانه استفاده می‌شود و دو کولر نیز به صورت همزمان روشن نیستند.

این شهروند  افزود:قبوض برق خود را همواره در موعد مقرر پرداخت کرده گفت: هیچ وقت بدهی در پرداخت قبوض برق خود نداشته است.

صدور قبض میلیونی برق برای یک مشترک روستایی در جاسک

برچسب ها: قبض برق ، جاسک
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