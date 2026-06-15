باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن طرزطلب معاون وزیر با اشاره به جزئیات آغاز تجهیز و راه اندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی با اشاره به شتاب گرفتن روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور اظهار کرد: امروز دیگر تنها موضوع نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی مطرح نیست، بلکه صنعت تجدیدپذیرها در حال ورود به مرحلهای جدید با استفاده از اینورترهای هیبریدی، سامانههای متصل و غیرمتصل به شبکه و ذخیرهسازهای انرژی است.
او افزود: استفاده از این تجهیزات، فصل تازهای در حوزه آموزش و مهارتآموزی ایجاد میکند و لازم است مراکز آموزشی فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو به تجهیزات جدید از جمله اینورترهای هیبریدی و ذخیرهسازها مجهز شوند تا مهارتآموزان با فناوریهای روز این حوزه آشنا شوند.
رئیس سازمان ساتبا با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تربیت نیروی انسانی متخصص گفت: در برنامه پنجساله، آموزش ۲۰۰ هزار نفر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پیشبینی شده است. این یک فرصت استثنایی است که همزمان با اجرای پروژههای توسعهای، انتقال تجربه، آموزش و مهارتآموزی نیز انجام شود.
طرزطلب تاکید کرد: افرادی که امروز در کارگاهها و پروژههای اجرایی حضور پیدا میکنند و همزمان با اجرای پروژهها تجربه میآموزند، در آینده نقش بسیار مؤثری در توسعه این صنعت خواهند داشت.
او با اشاره به ضرورت تجهیز مراکز آموزشی کشور ادامه داد: انتظار داریم برنامهای دقیق برای تجهیز مراکز فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو ارائه شود تا بتوانیم تجهیزات مورد نیاز، از جمله سامانههای هیبریدی، ذخیرهسازها و تجهیزات با ظرفیتها و اندازههای مختلف را تأمین و روند آموزش را تقویت کنیم.
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان ساتبا با بیان اینکه رویکرد جدید ساتبا حرکت به سمت نیروگاههای انشعابی و خانگی است، گفت: در برنامههای جدید، بخشی از تمرکز از نیروگاههای بزرگمقیاس و کوچکمقیاس به سمت نیروگاههای انشعابی، بامنیرو، نیروگاههای خانگی، تجاری و کشاورزی منتقل میشود.
طرزطلب افزود: در این مدل، پکیجهای کوچک شامل پنل خورشیدی، اینورتر هیبریدی و باتری طراحی میشود تا هر شهروند بتواند بهراحتی از این سامانهها استفاده کند. تحقق این هدف نیازمند آموزش عمومی و تخصصی برای نصب، بهرهبرداری و نگهداری این تجهیزات است.
او از برنامهریزی ساتبا برای توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس خبر داد و خاطر نشان کرد: امکان عملیاتی شدن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچکمقیاس با رویکرد نیروگاههای خانگی، تجاری و کشاورزی در کشور وجود دارد و برنامه آن نیز ارائه شده است. امیدواریم با حمایت دولت و رئیسجمهور، این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اهداف برنامه هفتم اظهار کرد: در برنامه هفتم، ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات برای انرژیهای تجدیدپذیر پیشبینی شده و برنامهریزی کردهایم تا پایان سال به این هدف برسیم. این در حالی است که ظرفیت سال گذشته حدود ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ مگاوات بود و تحقق هدف جدید به معنای افزایش حدود سهبرابری ظرفیت ابتدای سال است.
طرزطلب تصریح کرد: توسعه این ظرفیت به این معناست که باید نیروی انسانی، مراکز آموزشی و زیرساختهای مهارتی نیز متناسب با آن توسعه پیدا کند. تمام مراحل از طراحی تا نصب، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری باید تا حد امکان در داخل کشور و توسط متخصصان ایرانی انجام شود.
او با اشاره به توان فنی متخصصان کشور گفت: امروز در بسیاری از پروژهها، طراحی، نصب و اجرای نیروگاهها توسط مهندسان و متخصصان ایرانی انجام میشود و اکنون وارد مرحله بهرهبرداری از پروژههای کوچک، متوسط و بزرگ شدهایم؛ مرحلهای که نیازمند مهارتهای تخصصیتر و آموزشهای دقیقتر است انرژیهای تجدیدپذیر فقط به نیروگاههای خورشیدی محدود نمیشود و توسعه نیروگاههای بادی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد. این حوزه نیز نیازمند تربیت نیروهای متخصص و ایجاد ظرفیتهای آموزشی متناسب است.
طرزطلب با اعلام آمادگی ساتبا برای حمایت از توسعه آموزشهای مهارتی گفت: سازمان فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و پژوهشگاه نیرو هر برنامهای برای توسعه آموزش، تجهیز مراکز و تربیت جوانان کشور در حوزه تجدیدپذیرها ارائه کنند، ساتبا آماده همکاری و پشتیبانی است تا این مسیر با برنامهریزی منظم و رو به جلو ادامه پیدا کند.