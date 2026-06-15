باشگاه خبرنگاران جوان - رضا چراغی گفت: پالایشگاه نفت امام خمینی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیدهترین مراکز پالایشی کشور، با اتکا به توان مهندسی داخلی، مدیریت بهرهور و برنامهریزی دقیق توانسته است جایگاه خود را در حوزه تولید، فروش، صادرات، سودآوری و تعاملات مالی تثبیت و تقویت کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی این پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه در روز است، افزود: با انجام اصلاحات عملیاتی، بهرهگیری از انعطافپذیری واحدهای عملیاتی، استفاده از ظرفیتهای خالی واحدها و اصلاح مسیرهای فرآیندی، ظرفیت تولید پالایشگاه بدون سرمایهگذاری جدید به حدود ۲۷۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته و برنامهریزی برای دستیابی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز در دست اقدام است.
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند با اشاره به ویژگیهای فنی این شرکت گفت: پالایشگاه شازند از نظر ضریب پیچیدگی، تنوع واحدهای فرآیندی و توان تولید فرآوردههای با ارزش افزوده بالا در میان پالایشگاههای کشور جایگاه کمنظیری دارد و وجود بیش از ۳۵ واحد فرآیندی پیچیده و منحصربهفرد، امکان تولید طیف گستردهای از فرآوردههای باکیفیت را فراهم کرده است.
چراغی ادامه داد: این پالایشگاه تنها تولیدکننده پروپیلن گرید پلیمری در کشور است و روزانه حدود ۶۰۰ تن از این محصول استراتژیک را تولید میکند؛ رقمی که پس از اجرای تعمیرات اساسی سنگین سال گذشته حتی از ظرفیت طراحی نیز فراتر رفته است.
وی عنوان کرد: در کنار تولید فرآوردههای اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت و LPG، این پالایشگاه توان تولید محصولات ویژهای همچون پروپیلن، نرمال هگزان، VB، پنتان، گوگرد، بوتان و سایر فرآوردههای خاص را دارد که بخش قابل توجهی از نقدینگی مجموعه از محل فروش همین محصولات تامین میشود.
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند، با اشاره به نقش این شرکت در تامین سوخت کشور گفت: در مقاطع حساس از جمله زمان کاهش تولید در کشور، پالایشگاههای شازند و اصفهان بخش قابل توجهی از نیاز سوخت پایتخت را تامین کرده است که این موضوع اهمیت راهبردی این پالایشگاه در امنیت انرژی کشور را نشان میدهد.
چراغی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی سال گذشته تصریح کرد : این عملیات که حدود چهار ماه به طول انجامید و ۷۰ درصد واحدهای پالایشگاه را دربر گرفت، با حضور ۳۰۰ نیروی خارجی و نزدیک به ۱۰ هزار نیروی داخلی انجام شد که زمینه ارتقای ظرفیت و کیفیت تولید را فراهم کرد.
وی گفت: نتیجه این تعمیرات اساسی سال گذشته افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت محصولات، سودده شدن برخی واحدهای غیراقتصادی، افزایش تولید پروپیلن از ۳۵۰ به ۶۰۰ تن در روز و همچنین ثبت بیشترین میزان تولید LPG در کشور بوده است.
مدیرعامل پالایشگاه شازند اظهار کرد: با روند فعلی تولید، مدیریت فروش و افزایش ظرفیت، پیشبینی میشود سودآوری پالایشگاه در سال جاری دو تا سه برابر سال گذشته افزایش یابد.
چراغی با اشاره به دستاوردهای حوزه فروش و صادرات در سال گذشته گفت: فروش ۱۰۰ هزار تن بوتان برای نخستین بار، فروش ۱۵۰ هزار تن سوخت کشتیرانی به صورت صادراتی، فروش گسترده گوگرد به بازارهای چین، هند و تانزانیا، تولید و فروش LCO برای نخستین بار و بازگشت حلال ۴۰۲ به سبد محصولات از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه بوده است.
وی تصریح کرد: مجوزهای لازم برای عرضه حلالهای ۵۰۲ و ۵۰۳ اخذ شده که علاوه بر افزایش درآمد، به کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از دپوی برخی محصولات کمارزش نیز کمک کرده است.
پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در سال ۱۳۷۲ به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه تک واحدی کشور با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز و اولین پالایشگاه کشور در عصر انقلاب اسلامی به بهرهبرداری رسید و در سالهای آتی با اتکا به توانمندی و تخصص دانش آموختگان کشور ظرفیت این پالایشگاه به ۱۷۰ هزار بشکه در روز ارتقا یافت در ادامه مسیر با پیادهسازی طرحهای فاز ۲ این مجموعه، ظرفیت این پالایشگاه از سال ۱۳۸۹ به ۲۵۰ هزاربشکه در روز رسید و به عنوان اولین شرکت پتروپالایشی به این نقطه اتکا و خودباوری در تامین نیازهای انرژی کشور بدل شد.