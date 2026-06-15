باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در گفتوگو با سایت فیفا، گفت: من عاشق ایران هستم و سعی میکنم تا جایی که میتوانم به خانه بروم تا خانوادهام را ببینم. من یک مرد خانواده هستم و نمیتوانم مدت زیادی از آنها دور باشم. من هر روز با والدینم در تماس هستم و تا جایی که میتوانم به آنها سر میزنم. من عاشق ایران هستم، عاشق هر ذره از کشورم هستم.
وی افزود: هر وقت به خانه برمیگردم، همیشه به شمال ایران، جایی که از آن آمدهام، میروم تا از هر ذره آن لذت ببرم. آنجا جایی است که من تمام دوران کودکیام را در آن گذراندم و سعی میکنم تا جایی که میتوانم این کار را انجام دهم تا مطمئن شوم که با فرهنگ و مردمم در ارتباط هستم.
جهانبخش که چهارمین حضورش در جام جهانی است، درباره وضعیت تیم ملی در آستانه بازی بامداد فردا با نیوزلند، تصریح کرد: این واقعیت که ما سالها با هم بازی کردهایم، به ما کمک میکند تا همه چیز را، چه در زمین و چه در خارج از آن، خیلی بهتر مدیریت کنیم. به نظرم ۷۰ تا ۸۰ درصد از اعضای تیم، سالهاست که با هم هستیم.
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان ادامه داد: تمام چیزی که همیشه میخواستیم این بود که بهترین عملکردمان را برای تیم ملی ارائه دهیم. ما واقعا مثل برادر هستیم، وقتی در تیم ملی با هم وقت میگذرانیم، یک حس همیشه خیلی خوب داریم. بسیاری از ما وقتی در اردو نیستیم، در خارج از زمین هم با هم در ارتباط هستیم و این چیزهای زیادی در مورد رابطه ما میگوید.
جهانبخش درباره اینکه به نظر میرسد روزهای پایانی حضورش در تیم ملی را او و برخی دیگر از بازیکنان تجربه میکنند، اظهار کرد: میخواهیم مطمئن شویم که هر زمان که زمان جدایی ما از تیم ملی فرا رسید، این کار را با به جا گذاشتن عملکردی خوب برای کشورمان انجام دهیم، تا سعی کنیم برای فوتبال ایران، تاریخ بسازیم.
وی تاکید کرد: قدرت تیم ما هم در ویژگیهای فردی ما نهفته است، به عنوان یک تیم، هدف یکسانی داریم و آن این است که با لبخند بر لب بازی خواهیم کرد و سعی میکنیم مردم خود را خوشحال کنیم.
جهانبخش با بیان اینکه مردم عاشق تیم ملی هستند و این تیم همیشه بخشی از زندگی آنها بوده و شادی را به خانههایشان آورده است، ادامه داد: ما دوست داریم دوباره این کار را انجام دهیم. ما این فرصت را داریم که به عنوان یک گروه، یک بار دیگر نماینده کشورمان در چنین عرصه بزرگی باشیم .میدانیم انتظارات بالاست و تمام تلاش خود را برای برآورده کردن آنها خواهیم کرد. این هدف همه افراد گروه، از بازیکنان گرفته تا کادر فنی، است.
وی با اشاره به جو تیم ملی خاطرنشان کرد: به عنوان یک تیم، متحد هستیم، با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان. احساسی که از درون گروه دارم، بسیار قوی است، بنابراین امیدوارم این به ما کمک کند تا در این مسابقات تا حد امکان پیش برویم.
پس از بازی با نیوزیلند، ایران با بلژیک و سپس مصر روبرو خواهد شد و در حالی که هدف ایران، صعود است، این وینگر باتجربه میخواهد در تورنمنتی که برای او به عنوان یک نقطه عطف محسوب میشود، تمرکز خود را روی زمین حفظ کند.
وی درباره احساسش از حضور در چهارمین جام جهانی، گفت: بازی کردن در تنها یک دوره جام جهانی از دوران جوانی همیشه رویای من، خانوادهام و والدینم بوده است. حالا دوباره در یک تورنمنت بزرگ دیگر، در یک صحنه بزرگ هستم و نمیتوانم توضیح دهم که چقدر به آن افتخار میکنم. هر چقدر هم که مدت طولانی با تیم باشم، میخواهم تا حد امکان از آن لذت ببرم و امیدوارم وقتی این مسابقات را ترک میکنم، فقط با خاطرات خوب آنجا را ترک کنم.
بازیکن تیم ملی فوتبال درباره اتفاقات جنگ و تاثیر آن بر شرایط تیم هم اظهار کرد: البته اوضاع ایران به عنوان خانه ما، به نوعی بر تیم تأثیر میگذارد، اما ما با پاهایمان و عملکردمان در زمین صحبت میکنیم و این چیزی است که همه از آن آگاه هستند. میخواهیم مطمئن شویم که راهی برای کاهش دوران سختی که مردم ما در سالهای گذشته داشتهاند، پیدا کنیم و مطمئن شویم که لبخند بر لبان آنها آوردهایم.
جهانبخش تاکید کرد:به عنوان یک تیم میخواهیم نشان دهیم که فوتبال جهان و مردم را متحد میکند. ملیت، رنگ پوست یا پیشینه مهم نیست، همه ما انسان هستیم. انسانها مجبور نیستند رنج بکشند و امیدواریم که بتوانیم این حس را با فوتبال، با پاهایمان و با نشان دادن شخصیتمان در صحنه بزرگی مانند جام جهانی به جهانیان منتقل کنیم.
منبع: فیفا