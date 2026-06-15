باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری دیدارهای باقی‌مانده جام حذفی و تعیین قهرمان این رقابت‌ها در زمین مسابقه شد.

در نامه تاجرنیا آمده است: ‏جام حذفی فوتبال ایران در کنار لیگ برتر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین رقابت‌های فوتبال کشور، همواره از جایگاه ویژه‌ای نزد باشگاه‌ها، بازیکنان و میلیون‌ها هوادار فوتبال برخوردار بوده است. متأسفانه به دلیل شرایط خاص و حوادثی که کشور عزیزمان با آن مواجه شد، ادامه رقابت‌های این فصل جام حذفی ناتمام ماند و تعیین قهرمان به زمان دیگری موکول شد.

وی تصریح کرد: ‏اکنون که بحمدالله شرایط کشور ثبات بیشتری پیدا کرده و تنها هشت تیم در رقابت‌ها باقی مانده‌اند و صرفاً هفت مسابقه تا معرفی قهرمان فاصله وجود دارد، معتقدیم تعیین تکلیف این مسابقات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به نفع ‫فوتبال ایران‬⁩، باشگاه‌ها‬⁩، بازیکنان‬⁩، حامیان مالی‬⁩ و هواداران‬⁩ خواهد بود. ‏بر اساس ساختار مسابقات، تنها چهار دیدار در مرحله یک‌چهارم نهایی، دو دیدار در مرحله نیمه‌نهایی و یک مسابقه فینال باقی مانده است؛ بدین معنا که کل رقابت‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی فشرده و منظم، ظرف حدود ۱۰ روز به پایان برسد. فاصله چهار روزه میان مراحل نیز از نظر فنی و اجرایی کاملاً امکان‌پذیر بوده و در بسیاری از تورنمنت‌های معتبر جهان سابقه دارد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال نوشت: ‏از این رو، باشگاه‌های حاضر در مرحله پایانی جام حذفی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ نظم و اعتبار مسابقات، از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درخواست می‌کنند برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری دیدارهای باقیمانده جام حذفی در نخستین فرصت ممکن پس از پایان رقابت‌های جام جهانی صورت پذیرد تا پرونده این دوره از مسابقات به شکلی منظم، عادلانه و در زمین مسابقه بسته شود. ‏بی‌تردید تعیین قهرمان در مستطیل سبز، بهترین و منصفانه‌ترین راهکار برای حفظ حقوق تمامی باشگاه‌های حاضر و صیانت از اعتبار فوتبال کشور است. همچنین این اقدام می‌تواند ضمن احترام به تلاش‌های یک فصل کامل تیم‌ها، پاسخگوی انتظار مشروع هوادارانی باشد که مشتاق تعیین سرنوشت این رقابت‌ها در چارچوب اصول حرفه‌ای ورزش هستند. ‏امید است فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با در نظر گرفتن منافع ملی فوتبال، حفظ یکپارچگی مسابقات و حقوق تمامی ذی‌نفعان، تصمیم مقتضی را در این خصوص اتخاذ نمایند.