باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه صبح امروز دوشنبه ۲۵ خرداد با «هاکان فیدان» «فواد حسین» و «بدر عبدالعاطی» وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر راجع به روند و مفاد تفاهم اسلام آباد گفت‌وگو و رایزنی کرد.



عراقچی در این گفت‌وگوهای تلفنی، با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای توافق، بر لزوم توقف کامل تجاوزات و حملات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مواضع و نقش کشورهای ترکیه، عراق و مصر در حمایت از برقراری آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه ایران، ترکیه، عراق و مصر همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.