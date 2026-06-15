وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با همتایان خود از ترکیه، عراق و مصر ضمن قدردانی از تلاش‌های آنها در مسیر صلح، به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق با ایران اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه صبح امروز دوشنبه ۲۵ خرداد با «هاکان فیدان» «فواد حسین» و «بدر عبدالعاطی» وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر راجع به روند و مفاد تفاهم اسلام آباد گفت‌وگو و رایزنی کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوهای تلفنی، با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای توافق، بر لزوم توقف کامل تجاوزات و حملات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مواضع و نقش کشورهای ترکیه، عراق و مصر در حمایت از برقراری آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه ایران، ترکیه، عراق و مصر همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، سید عباس عراقچی
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