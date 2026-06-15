فرآیند کنترل میدانی و پایش هوشمند بر روی ۲۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه عمومی در سراسر مازندران اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی قدمی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران، از عزم جدی این مجموعه برای ارتقای ضریب ایمنی در محور‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: طبق آمار رسمی، طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، فرآیند کنترل میدانی و پایش هوشمند بر روی ۲۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه عمومی با تمرکز بر رعایت قوانین و مقررات حمل‌ونقلی در سراسر استان اجرا شده است.

او افزود: این عملیات نظارتی که با هدف کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی صورت می‌پذیرد، منجر به شناسایی ۵۰۰ مورد تخلف فنی و عملیاتی شده است.

قدمی با تأکید بر اینکه تمامی موارد احصاشده با دقت و وسواس کارشناسی بررسی شده‌اند، گفت: پرونده‌های تخلفات برای طی مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی ارجاع یافته است.

او افزود: بر این اساس، تخلفات ثبت‌شده در حوزه‌های مختلف شامل کمیسیون ماده ۱۱ (تخلفات رانندگان)، ماده ۱۲ (تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی) و ماده ۱۴ (تخلفات مالکان وسایل نقلیه) مورد رسیدگی دقیق قرار خواهند گرفت.

معاون حمل و نقل استان گفت: احکام صادره از سوی این کمیسیون‌ها نقش بازدارندگی مؤثری در اصلاح رفتار‌های ترافیکی و ارتقای استاندارد ایمنی ناوگان خواهد داشت.

قدمی افزود: این اداره‌کل با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پایش هوشمند، در ماه‌های آتی نیز نظارت بر عملکرد ناوگان عمومی را با قاطعیت در اولویت کاری خود قرار داده است تا ضمن حفاظت از جان مسافران، نظم‌بخشی به چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای استان با ضریب اطمینان بیشتری تداوم یابد.

طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله ناوگان حاملین مواد خطرناک، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌های برون شهری و سایر وسایل نقلیه عمومی به شکل گشت‌های مشترک ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌ها و پلیس راه درکلیه محور‌های مواصلاتی، پرخطر و پر تردد و از طریق کنترل‌های میدانی ناوگان عمومی حمل‌ونقل و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی آنها در طول راه‌ها و محل‌های توقف (پایانه‌های مسافری، مقابل پلیس راه‌ها) انجام می‌شود.