باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگویی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.



وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهم‌ترین بندهای این تفاهم‌نامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.



وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، آن را گامی مهم در مسیر حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.



طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تماس ها و رایزنی های نزدیک دو کشور در خصوص همکاری های آینده در موضوع تنگه هرکز تاکید کردند.