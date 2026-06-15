وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با همتای ژاپنی خود ضمن تشریح مهم‌ترین بند‌های تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «توشیمیتسو موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد در گفت‌وگویی تلفنی درباره مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح مهم‌ترین بندهای این تفاهم‌نامه برای همتای ژاپنی خود، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد.

وزیر امور خارجه ژاپن نیز ضمن استقبال از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، آن را گامی مهم در مسیر حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای توصیف کرد و بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن تأکید نمود.

طرفین همچنین بر ضرورت تداوم تماس ها و رایزنی های نزدیک دو کشور در خصوص همکاری های آینده در موضوع تنگه هرکز تاکید کردند.

 

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تحولات منطقه ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این عراقچی هم عاشق ژاپن هست آنها محلش نمی گذارند چرا باچین روسیه تماس نمی گیری اینها لایک اخم ترامپ همه را ول میکنند همچنانکه تا الان دارائیهای ایران را آزاد نکردند
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