با همکاری محیط زیست و شهرداری، مرمت و احیای بیش از ۱۰ کیلومتر آتش بر در سایت گوزن زرد ارسنجان انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ابراهیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان اظهار کرد: با هدف افزایش ایمنی زیستگاه ارزشمند گوزن زرد ایرانی و در جهت اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان ارسنجان، عملیات مرمت و احیای بیش از ۱۰ کیلومتر آتش‌بر در سایت گوزن زرد ارسنجان انجام شد.

او افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت آمادگی در برابر خطرات احتمالی ناشی از آتش‌سوزی، ایجاد و بازسازی خطوط آتش‌بر به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از این ذخیره ارزشمند ژنتیکی کشور در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان تصریح کرد: این اقدام با همکاری و تعامل مؤثر شهرداری ارسنجان و اعزام یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین (گریدر) انجام شد و علاوه بر مرمت آتش‌برها، همه جاده‌های دسترسی به سایت گوزن زرد ارسنجان نیز بهسازی شد تا امکان دسترسی سریع نیرو‌های حفاظتی و امدادی در مواقع ضروری فراهم شود.

ابراهیمی با قدردانی از همراهی شهرداری ارسنجان، تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌های حساس و گونه‌های شاخص حیات وحش، نیازمند مشارکت و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است و این همکاری‌ها نقش مؤثری در صیانت از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیستی کشور دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست فارس