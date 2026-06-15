باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نقی‌زاده اظهار داشت: در حوزه رشته‌های تحصیلی جدید، معاونت آموزشی و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی دو برنامه مهم را دنبال می‌کنند که یکی از آنها بازنگری برنامه‌های درسی متناسب با دانش و رویکردهای نوین است.

وی افزود: در این زمینه چند رویکرد کلیدی تعریف شده که نخستین آن، به‌روزرسانی محتوای علمی رشته‌های تحصیلی است. در بسیاری از رشته‌های مورد نیاز کشور، مسئله کمبود یا نبودن رشته مطرح نیست، بلکه ضروری است محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای روز بازنگری و به‌روز شوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: دومین رویکرد، ارتقای دروس مهارتی و اشتغال‌پذیری در برنامه‌های درسی جدید است که در ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نقی‌زاده با اشاره به روند اجرای این برنامه‌ها افزود: اقدامات مطابق برنامه در حال انجام است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص‌های تعیین‌شده برای سال نخست به‌طور کامل محقق شده است. با این حال، حل این مسئله نیازمند همکاری ملی است و دانشگاه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند از عهده آن برآیند.

وی گفت: از نظر مقررات و پیش‌بینی دروس و اجرای آنها در دانشگاه‌ها اقدامات لازم انجام شده، اما همچنان فاصله تا وضعیت مطلوب وجود دارد و لازم است سایر دستگاه‌های کشور نیز در این زمینه مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین درباره ایجاد رشته‌های جدید در حوزه‌های راهبردی، مزیت‌آفرین و آینده‌ساز کشور گفت: برای این حوزه‌ها برنامه ویژه‌ای پیش‌بینی و مصوب شده است. در این زمینه نیز به برنامه‌ریزی ملی نیاز داریم؛ چرا که خروجی نظام آموزش عالی در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نتایج آن در بهترین حالت چند سال بعد در اختیار جامعه قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت پذیرش استعدادهای درخشان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۱۷۶ نفر از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد جذب شدند که نسبت به مدت مشابه چهارساله ۲۳ درصد رشد داشته است.

نقی‌زاده افزود: همچنین یک‌هزار و ۳۱۷ نفر در مقطع دکتری تخصصی از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان پذیرفته شدند که نشان‌دهنده رشد ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه است.

وی درباره حوزه مهارتی نیز توضیح داد: در چارچوب تبصره ۲ ماده ۹۵ و ماده ۹۳ برنامه هفتم پیشرفت، اقداماتی برای تقویت آموزش‌های مهارتی در حال انجام است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.