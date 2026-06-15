عضو کمیته بین‌المللی المپیک با اشاره به تماس رئیس IOC در روز‌های جنگ، از پیگیری مستمر شرایط ورزش ایران از سوی این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- ثریا آقایی، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، در حاشیه مراسم روز جهانی المپیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز المپیک یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های جنبش المپیک در سراسر جهان است و این روز را فراتر از یک رویداد ورزشی می‌دانم. برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر جوانان با ارزش‌های المپیک فراهم می‌کند و می‌تواند انگیزه‌ای برای نسل آینده ورزش کشور در مسیر افتخارآفرینی باشد.

وی در خصوص شرایط کشور در دوران جنگ و تعامل با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک گفت: در روز‌های جنگ، کرستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با من تماس گرفت و ضمن ابراز همدردی، جویای شرایط ورزش ایران شد. در این گفت‌و‌گو گزارشی از وضعیت موجود و خسارت‌های وارد شده به اماکن ورزشی، از جمله آسیب‌های واردشده به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ارائه کردم.

آقایی افزود: رئیس IOC در تمام مراحل در جریان اتفاقات قرار داشت و اعلام کرد گزارش‌های مربوط به این حوادث را نیز پیگیری و ثبت خواهد کرد.

عضو کمیته بین‌المللی المپیک درباره حضور ورزشکاران ایران در المپیک جوانان نیز اظهار داشت: برای نخستین بار یک دختر و یک پسر به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. هر دو ورزشکار از استعداد و توانایی بالایی برخوردار هستند و اگرچه رقابت دشواری در پیش دارند، اما امیدواریم بتوانند بهترین نتایج ممکن را برای ورزش ایران کسب کنند.

ثریا آقایی، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، در حاشیه مراسم روز جهانی المپیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز المپیک یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های جنبش المپیک در سراسر جهان است و این روز را فراتر از یک رویداد ورزشی می‌دانم. برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصت مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر جوانان با ارزش‌های المپیک فراهم می‌کند و می‌تواند انگیزه‌ای برای نسل آینده ورزش کشور در مسیر افتخارآفرینی باشد.

وی در خصوص شرایط کشور در دوران جنگ و تعامل با مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک گفت: در روز‌های جنگ، کرستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با من تماس گرفت و ضمن ابراز همدردی، جویای شرایط ورزش ایران شد. در این گفت‌و‌گو گزارشی از وضعیت موجود و خسارت‌های وارد شده به اماکن ورزشی، از جمله آسیب‌های واردشده به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، ارائه کردم.

آقایی افزود: رئیس IOC در تمام مراحل در جریان اتفاقات قرار داشت و اعلام کرد گزارش‌های مربوط به این حوادث را نیز پیگیری و ثبت خواهد کرد.

عضو کمیته بین‌المللی المپیک درباره حضور ورزشکاران ایران در المپیک جوانان نیز اظهار داشت: برای نخستین بار یک دختر و یک پسر به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. هر دو ورزشکار از استعداد و توانایی بالایی برخوردار هستند و اگرچه رقابت دشواری در پیش دارند، اما امیدواریم بتوانند بهترین نتایج ممکن را برای ورزش ایران کسب کنند.

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برچسب ها: ثریا آقایی ، کمیته ioc
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