باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - اردشیر عسگری گفت:فصل برداشت سیر از ۱۵۰ هکتار از اراضی حاصلخیز عجب‌شیر آغاز شده است تا این شهرستان بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول زراعی در آذربایجان‌شرقی تثبیت کند.

وی افزود:اقلیم مناسب و مدیریت اصولی مزارع، میانگین برداشت این محصول ارزشمند را به ۵۰ تن در هر هکتار رسانده است که سفره اقتصادی کشاورزان منطقه را رونق می‌بخشد.

وی گفت: عملیات کشت این محصول که از اواخر شهریور و اوایل مهر سال گذشته آغاز شده بود اکنون به ثمر نشسته و پیش‌بینی می‌شود حجم کل تولید سیر‌ تر در شهرستان از مرز ۷۵۰۰ تن عبور کند. این حجم تولید علاوه بر تامین نیاز بازار‌های داخلی، توانمندی بالایی در توسعه صادرات و اشتغالزایی فصلی منطقه ایجاد کرده است.

عسگری گفت:کارشناسان زراعت کیفیت سیر امسال را به دلیل استفاده از بذر‌های مرغوب و روش‌های به‌روز در سطح بالایی ارزیابی می‌کنند.

وی افزود:توجه سیرکاران عجب شیری و همچنین آموزش‌های جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر در این سال‌ها موجب استفاده کشاورزان از آبیاری مناسب و روش‌های نوین شده که مدیریت در مصرف آب را در پی داشته است.