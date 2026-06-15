باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم صبوری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس از امضا و اجرای قرارداد‌هایی به ارزش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در بازه زمانی خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: گسترش فعالیت‌های عمرانی، حل پرونده‌های حقوقی و ارتقای خدمات رفاهی در این مدت با تاکید و راهبری استاندار محقق شده است.

او با اشاره به پروژه‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس اظهارکرد: گسترش فعالیت سازمان در «حوزه عمرانی»، «حل و فصل پرونده‌های حقوقی» و «گسترش خدمات رفاهی» طی یکسال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق، ناترازی تولید و آسیب‌های ناشی از حملات دشمن صهیونی-آمریکایی به برخی زیرساخت‌های برق سبب شد که سازمان همیاری شهرداری‌های استان، لزوم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را مورد توجه قرار دهد.

صبوری ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی برای شهرداری‌های استان امضا شده است.

پیشرفت ۹۷ درصدی تصفیه‌خانه لوکال شیراز

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس گفت: پروژه تصفیه‌خانه لوکال شهرداری شیراز با هدف ارتقای کیفیت تصفیه فاضلاب و حفظ محیط زیست در حال اجراست و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی به مرحله بهره‌برداری نزدیک می‌شود.

او با بیان اینکه بهسازی معابر و فضا‌های شهری از جمله اقداماتی است که در یکسال گذشته با جدیت دنبال شده است، افزود: قرارداد اجرای آسفالت حفاظتی به ارزش ریالی ۲۵۰۰ میلیارد ریال با هدف بهسازی معابر شیراز با شهرداری امضا و اجرا شده است.

صبوری ادامه داد: به جز شیراز، در تعدادی از شهر‌های استان نیز قرارداد اجرای پروژه آسفالت ۲۳۰ هزار متر مربع از معابر با ارزش ریالی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس با اشاره به بازدید استاندار از این سازمان در تیرماه ۱۴۰۴ گفت: استاندار محترم در این بازدید بر لزوم حمایت از شهرداری‌های کم‌برخوردار تاکید کردند که ما نیز در این راستا، حمایت از کارکنان شهرداری‌ها را با گسترش خدمات صندوق تکمیل درمان پیش بردیم.

او خاطرنشان کرد: تعداد شهرداری‌هایی که تا سال ۱۴۰۴ تحت پوشش صندوق تکمیل درمان سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس بودند، ۴۴ شهرداری بود که طی یک سال اخیر این رقم به ۷۷ شهرداری افزایش یافته و بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال در حوزه درمان کارکنان شهرداری‌های استان هزینه شده است.

صبوری ادامه داد: مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس به صورت پذیرش آنلاین تا سال ۱۴۰۴ صفر بود که با یک تحول اساسی، هم‌اکنون ۷۵ مرکز درمانی شامل بیمارستان، آزمایشگاه، دندان‌پزشکی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، داروخانه و... با سازمان قرارداد دارند و پذیرش به صورت آنلاین انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس افزود: در این مدت حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز مورد توجه ویژه قرار داشته است.

او یکی از چالش‌های برجای‌مانده از گذشته در سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس را تعدد پرونده‌های حقوقی-قضایی و توقیف حساب‌های سازمان اعلام کرد و افزود: در این راستا تلاش فزاینده‌ای برای حل و فصل این پرونده‌ها رقم خورد و ۸۷۰ میلیارد تومان از منابع تضییع‌شده سازمان که سال‌ها به صورت حل‌نشده باقی مانده بود، در یک سال اخیر احیا شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس ارزش ریالی اقدامات صورت‌گرفته در بازه زمانی خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ را بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم معادل پنج برابر بودجه پیشنهادی سازمان همیاری در سال ۱۴۰۵ است.

صبوری افزود: قرارداد‌های منعقدشده سازمان از خرداد ماه سال گذشته تا کنون به ارزش ریالی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اقصی نقاط استان در حال اجراست.

او با اشاره به نقش استاندار فارس در ارتقای جایگاه سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس خاطرنشان کرد: حمایت و راهبری جناب دکتر امیری، استاندار محترم، سبب شد که ما بتوانیم با عزمی راسخ و تلاشی خستگی‌ناپذیر، امور را پیش ببریم و جایگاه سازمان همیاری را ارتقا بخشیم.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس گفت: توسعه و آبادانی زیربنای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای است و در این میان، شهرداری‌ها به عنوان خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان، وظیفه سنگین مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی را بر عهده دارند، اما محدودیت‌های مالی، کمبود تجهیزات تخصصی و چالش‌های فنی همواره مانعی بزرگ پیش روی شهرداری‌ها به‌ویژه در شهر‌های کوچک و کم‌برخوردار بوده است.

او ادامه داد: در این راستا، سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس به عنوان یک نهاد پشتیبان و بازوی اجرایی قدرتمند، نقشی حیاتی در حمایت از شهرداری‌ها ایفا می‌کند.