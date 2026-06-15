تیم سلامت مرکز خدمات جامع شهیده جعفری زیاز با اقدام سریع و به موقع بیمار دچار شوک آنافیلاکسی به دنبال گزش زنبور را از مرگ حتمی نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک بیمار ۴۴ ساله ساکن روستای ویسکی اشکورات از توابع رحیمآباد شهرستان رودسر که دچار شوک آنافیلاکسی ناشی از گزش زنبور شده بود، توسط همراهان با وضعیت بحرانی به مرکز خدمات جامع سلامت شهیده شهربانو جعفری زیاز منتقل شد.
با توجه به شرایط حاد بیمار از جمله کاهش سطح هوشیاری، افت شدید فشار خون و اختلال تنفسی، اقدامات درمانی فوری مطابق شیوهنامههای احیا توسط تیم سلامت این مرکز با سرعت و دقت آغاز شد.
در نتیجه مداخلات درمانی به موقع و تلاش هماهنگ و مؤثر کادر درمان، وضعیت عمومی بیمار به سرعت پایدار شده و از خطر مرگ حتمی نجات یافت. این اقدام بار دیگر نقش حیاتی مراکز خدمات جامع سلامت و آمادگی تیمهای درمانی در مدیریت موارد اورژانسی و نجات جان بیماران را نشان داد.
شوک آنافیلاکسی یک واکنش شدید و سریع آلرژیک است که به دنبال خوردن یک غذای خاص، تزریق یک آمپول یا نیش زدن زنبور به صورت شروع ناگهانی یک ناخوشی (در عرض دقیقهها تا چند ساعت) با درگیری پوست و یا بافت مخاطی (به طور مثال کهیرهای منتشر، خارش و یا برافروختگی) اتفاق میافتد که ممکن است آن قدر شدید باشد که منجر به مرگ انسان شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (گیلوبدا)