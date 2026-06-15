فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت: پلیس آگاهی ، قاتل فراری را در یکی از روستاهای قشم زمین گیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی قشم گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۴، وقوع یک نزاع دسته‌جمعی میان گروهی از نوجوانان در شهرستان ایرانشهر، منجر به حادثه‌ای تلخ شد، در این درگیری، جوانی ۱۸ ساله با وارد کردن ضربات چاقو، نوجوانی ۱۷ ساله را به شدت مجروح کرد که متأسفانه تلاش کادر درمانی بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان ایرانشهر برای نجات وی بی‌نتیجه ماند و مجروح به دلیل شدت جراحات وارده، جان باخت.

این مقام انتظامی افزود: متهم که بلافاصله پس از وقوع جرم از استان سیستان و بلوچستان متواری شده بود، با هدف فرار از قانون و دور ماندن از چنگ عدالت، خود را به استان هرمزگان رسانده و به صورت مخفیانه در یک انبار ضایعات در شهرستان قشم پناه گرفته بود.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در ادامه تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قشم با رصد دقیق اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه این متهم را در یکی از روستا‌های اطراف شهر قشم شناسایی کنند که در نهایت روز گذشته، با تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم پیش از هرگونه عکس‌العملی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به قتل عمدی، بیان کرد: پرونده این جنایت با صدور قرار قضایی وارد فاز قانونی شده و متهم هم‌اکنون برای سیر مراحل دادرسی و تحمل کیفر روانه زندان شده است.