مجموعه تلویزیونی مناسبتی «یک تکه زمین» به کارگردانی مهدی کرم‌پور، هم‌زمان با ایام ماه محرم، از اول محرم هر شب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «یک تکه زمین» به کارگردانی مهدی کرم‌پور، در ۱۶ قسمت و هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع)، روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

این سریال داستان حاج حیدر با بازی داریوش ارجمند را دنبال می‌کند؛ نانوا و بزرگ محله‌ای که هنوز نان را روی ترازو می‌کشد و با احترام در میان مردم شناخته می‌شود. آرامش زندگی او اما از روزی برهم می‌خورد که نانوایی التفات با بازی زنده‌یاد آتیلا پسیانی را به دلیل تخلف می‌بندد و ماجراهای تازه‌ای در محله شکل می‌گیرد.

در این مجموعه، بازیگرانی چون داریوش ارجمند، کوروش تهامی، رویا تیموریان، حدیث میرامینی، زنده‌یاد آتیلا پسیانی و عارف لرستانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«یک تکه زمین» از اول محرم، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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