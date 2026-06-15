باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «یک تکه زمین» به کارگردانی مهدی کرمپور، در ۱۶ قسمت و همزمان با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع)، روی آنتن شبکه نسیم میرود.
این سریال داستان حاج حیدر با بازی داریوش ارجمند را دنبال میکند؛ نانوا و بزرگ محلهای که هنوز نان را روی ترازو میکشد و با احترام در میان مردم شناخته میشود. آرامش زندگی او اما از روزی برهم میخورد که نانوایی التفات با بازی زندهیاد آتیلا پسیانی را به دلیل تخلف میبندد و ماجراهای تازهای در محله شکل میگیرد.
در این مجموعه، بازیگرانی چون داریوش ارجمند، کوروش تهامی، رویا تیموریان، حدیث میرامینی، زندهیاد آتیلا پسیانی و عارف لرستانی به ایفای نقش پرداختهاند.
«یک تکه زمین» از اول محرم، هر شب ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.