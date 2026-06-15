باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حرم مطهر امام علی (ع) در نجف اشرف رنگ و بوی عزا به خود گرفت. خادمان آستان علوی با نصب کتیبه‌ها، پرچم‌ها و پارچه‌های سیاه در بخش‌های مختلف صحن‌ها، رواق‌ها و شبستان‌های حرم، فضایی معنوی و آکنده از حزن و اندوه ایجاد کردند تا زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) در این مکان مقدس، مراسم عزاداری و بزرگداشت شهدای کربلا را در فضایی متناسب با این ایام برگزار کنند.