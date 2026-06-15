نخست وزیر پاکستان گفت که اسلام آباد روز جمعه میزبان مراسم امضای توافق‌نامه صلح بین آمریکا و ایران در ژنو خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت که اسلام آباد روز جمعه میزبان مراسم امضای توافق‌نامه صلح بین آمریکا و ایران در ژنو خواهد بود.

شریف در سخنرانی خود در مجلس ملی گفت: «خورشید صلح پس از جنگ طلوع کرده است. ما سرانجام جمعه آینده شاهد امضای توافق‌نامه صلح در ژنو خواهیم بود.»

شریف بار دیگر به آمریکا و ایران برای دستیابی به این توافق‌نامه تبریک گفت. منابع دولتی پاکستان به آناتولی گفتند که شریف هیئت اسلام آباد را برای شرکت در مراسم امضا رهبری خواهد کرد.

شریف اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات فشرده به توافق رسیده‌اند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام کردند. هم واشنگتن و هم تهران بعداً این خبر را تأیید کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که این توافق نهایی شده است و از برنامه‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد.

پاکستان از زمان برقراری آتش‌بس در ۸ آوریل، چند هفته پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بین دو طرف میانجیگری کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، پاکستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
گرگی به نام همسایه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حماقت تا این حد عجیبه به خدا با این توافق باید برای جنگ بعدی آماده باشیم .
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تا سه نشه بازی نشه
بار سوم هم بد عهدی یانکی های کودک کش را می بینیم
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا به هیچ یک از تعهدات خود در طول تاریخ نگین اش عمل نکرده و این یکی هم روش
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا تا روز جمعه بد عهدی می کنه و زیر میز می زنه
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
برجام 2
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم با توافق و رفع تحریم، قیمت‌ها و تورم کاهش پیدا کنه.
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا یاد برجام افتادم؟
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این پاکستان نمی خواد در گیر جنگ داخلی بشه؟ تجزیه بشه بد نیست
۷
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امام حسین با چون یزید بیعت و معامله نکرد و شهید شد
امام خامنه ای شهید شد و با مثل یزید زمانه بیعت نکرد
آیا یاری گری هست برای مردان خدا ؟
۱۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ان شاالله تا جمعه پاکستان دچار فروپاشی و جنگ داخلی میشه
۱۹
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مثل منی با مثل یزیدی معامله و بیعت نخواهد کرد
۱۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چرا توی ژنو؟ مگر جا قحط است که هر جا اینا می گن باید باشه. توی اینم باید اونا بگن کجا باشه. من فکر کردم ما پیروز شدیم پس ما تعیین می کنیم کجا باشه! احساس خیلی بدی دارم.
۷
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
مهر
۱۷:۳۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به قول یا بنده خدایی آب را بریزید اونجا که میسوزه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دفعه پیش هم روز جمعه بود و درست وسط دهه فجر. شاید برای کسانی کنار این تحقیر شدن، نفعی هست.
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۶:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دوباره از آمریکا رکب خوردید هیچ توافقی صورت نمیگیره مطمئن باشیدآمریکایی که رهبرمون و شهیدکرد بچه های بیگناه میناب ولامرد و به خاک وخون کشید خانه های مسکونی و بیمارستانهارو بمباران کرد جز نابودی ایران وایرانی توسرش نیست چرا این و متوجه نمیشید اونم ترامپی که دم به دقیقه حرفش از یکجاش درمیاد
۱۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توافق یا تفاهم؟
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هرکسی دست دوستی آمریکایی باور کرد باید قضیه برجام براش گفت
۱۲
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