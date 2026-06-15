باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت که اسلام آباد روز جمعه میزبان مراسم امضای توافق‌نامه صلح بین آمریکا و ایران در ژنو خواهد بود.

شریف در سخنرانی خود در مجلس ملی گفت: «خورشید صلح پس از جنگ طلوع کرده است. ما سرانجام جمعه آینده شاهد امضای توافق‌نامه صلح در ژنو خواهیم بود.»

شریف بار دیگر به آمریکا و ایران برای دستیابی به این توافق‌نامه تبریک گفت. منابع دولتی پاکستان به آناتولی گفتند که شریف هیئت اسلام آباد را برای شرکت در مراسم امضا رهبری خواهد کرد.

شریف اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات فشرده به توافق رسیده‌اند و هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان، را اعلام کردند. هم واشنگتن و هم تهران بعداً این خبر را تأیید کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که این توافق نهایی شده است و از برنامه‌هایی برای بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده خبر داد.

پاکستان از زمان برقراری آتش‌بس در ۸ آوریل، چند هفته پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بین دو طرف میانجیگری کرده است.

منبع: آناتولی