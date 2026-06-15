باشگاه خبرنگاران جوان - شقایق افشار رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستمحیطی آب، خاک و پسماند خوزستان، با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون حفاظت از خاک در سال ۱۴۰۴، از تشدید اقدامات نظارتی، افزایش شناسایی منابع آلاینده و اعمال جرائم قابل توجه در این حوزه خبر داد.
افشار با اشاره به پایش مستمر خاکهای استان اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۹ مورد آلودگی خاک شناسایی و مواد آلاینده و اشخاص آلودهکننده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفتند که این اقدامات در چارچوب اجرای دقیق قانون حفاظت از خاک انجام شده است.
وی افزود: در حوزه برخورد با آلودگیهای خاک، ۴۶ مورد اخطاریه زیستمحیطی صادر و ۱۵ مورد اقدام قضایی در این زمینه انجام شده که نشاندهنده عزم جدی دستگاههای نظارتی برای مقابله با تخریب منابع خاکی استان است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستمحیطی آب، خاک و پسماند محیط زیست خوزستان با اشاره به وقوع حوادث منجر به آلودگی خاک گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ مورد حادثه منجر به آلودگی خاک در استان ثبت شده که برای آنها پروندههای زیستمحیطی تشکیل و پیگیریهای لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، برای ۲۴ مورد از آلودگیهای شناساییشده، محاسبه جریمه انجام شده و مجموع جرائم برآورد شده ناشی از آلودگی خاک به رقم ۸۳۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال رسیده است که بیانگر ابعاد اقتصادی خسارات وارده به محیط زیست است.
افشار با اشاره به اجرای مواد قانونی مرتبط افزود: در چارچوب ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک، ۲۹ مورد اعلام آلودگی بر اساس بازرسیها و گزارشهای دریافتی ثبت شده است. همچنین در قالب ماده ۱۸ قانون حفاظت از خاک، ۱۸۴ مورد نمونهبرداری و خوداظهاری توسط واحدهای مشمول انجام شده که نقش مهمی در پایش وضعیت کیفی خاک استان داشته است.
وی به فعالیتهای نظارتی و مدیریتی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۵ گزارش تخصصی نظارتی و مدیریتی در زمینه وضعیت خاک تهیه و ارائه شده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستمحیطی آب، خاک و پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به عملکرد سامانهها و زیرساختهای مرتبط تصریح کرد: در سال گذشته، ۱۲۲ مورد عملکرد در حوزه پایش و مدیریت پایانههای خاک ثبت شده که نشاندهنده ارتقای فرآیندهای کنترلی و نظارتی در این بخش است.
وی همچنین به اقدامات آموزشی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: به مناسبت روز جهانی خاک، ۲ همایش تخصصی و ۸ کارگاه آموزشی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تخصصی در زمینه حفاظت از خاک برگزار شده است.
افشار در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع خاکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار خاطرنشان کرد: استمرار پایشهای علمی، برخورد قانونی با آلایندهها و توسعه آموزشهای زیستمحیطی از مهمترین راهبردهای این ادارهکل در مسیر اجرای کامل قانون حفاظت از خاک در استان خوزستان است.
منبع: محیط زیست خوزستان