باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی در حاشیه برگزاری چهارمین مانور سراسری طرح مهتاب در شهرستان رباطکریم، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به ازای هر واحد افزایش دمای هوا، مصرف برق به میزان ۱۰۰۰ مگاوات زیادتر میشود، گفت: روز گذشته پیک بار در شبکه برق سراسری به میزان ۶۶ هزار مگاوات ثبت شد و بار مصرفی استان تهران از ۱۰ هزار مگاوات گذشت که این میزان بار، فشار شدیدی به شبکه برق تحمیل میکند.
وی افزود: وزارت نیرو ۴ برنامه مهم برای کاهش بار مصرفی دارد که یکی از این برنامهها کاهش تلفات از طریق جمعآوری برقهای غیرمجاز است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در استان تهران بیش از ۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که افزون بر ۱۰۰ مگاوات از مصرف برق لحظهای استان را به خود اختصاص دادهاند.
محمودی خاطرنشان کرد: در طرح جهادی مهتاب، جمعآوری کابلها و انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و نصب کنتور برای مشترکین جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مصوبه هیئت وزیران به ما اجازه داد مصارف برق سکونتگاهها و اماکن غیررسمی که در گذشته مجوز واگذاری انشعاب نداشتند را با نصب شمارشگر ساماندهی کنیم. با این کار، علاوه بر اینکه میزان مصرف برق در این سکونتگاهها کنترل پذیر میشود، هزینه انرژی هم از مصرفکنندگان اخذ میگردد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ابراز امیدواری کرد با اجرای چهارمین مانور سراسری طرح مهتاب در شهرستان رباطکریم در روز جاری، برقهای غیرمجاز در این شهرستان توسط اکیپهای عملیاتی جمعآوری شود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قاطعیت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ مزرعه با بیش از ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است که هر یک از این ماینرها معادل ۱۲ خانوار، برق مصرف میکنند.
وی افزود: تاکنون در استان تهران ۱۰ هزار دستگاه ماینر در بیش از ۶۰۰ مزرعه کشف و جمعآوری شده است که مصرف برق این دستگاهها بیش از مصرف برق شهرستان رباط کریم بوده است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد: صنعت برق مصمم است تا با همراهی مردم و کمک مسئولین، با جمعآوری برقها و ماینرهای غیرمجاز، ضمن حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم سال، از بروز خاموشی و از کار افتادن چرخ تولید جلوگیری کند.
منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران