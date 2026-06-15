باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با جهش ۱۶۱ هزار و ۵۹۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحدی ایستاد.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش بیش از ۳۷ هزار واحدی همراه شد و در ارتفاع ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار واحدی قرار گرفت.
در جریان معاملات امروز سه نماد نوری، فملی و اروند بیشترین تاثیر و سه نماد خساپا، وبملت و خودرو پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز با افزایش هزار و ۲۸۱ واحدی در ارتفاع ۳۸ هزار و ۱۷۵ واحدی ایستاد؛ سه نماد شگویا، ساوه و مارون بیشترین تاثیر و سه نماد کولان، شیفته و شگویا پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس ایران بودند.
همچنین امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۱۵ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانکیهای در جایگاه دوم قرار داشتند.