در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با جهش ۱۶۱ هزار و ۵۹۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با جهش ۱۶۱ هزار و ۵۹۸ واحد در سطح ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار واحدی ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش بیش از ۳۷ هزار واحدی همراه شد و در ارتفاع ۱ میلیون و ۳۳۶ هزار واحدی قرار گرفت.

در جریان معاملات امروز سه نماد نوری، فملی و اروند بیشترین تاثیر و سه نماد خساپا، وبملت و خودرو پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش هزار و ۲۸۱ واحدی در ارتفاع ۳۸ هزار و ۱۷۵ واحدی ایستاد؛ سه نماد شگویا، ساوه و مارون بیشترین تاثیر و سه نماد کولان، شیفته و شگویا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس ایران بودند.

همچنین امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۱۵ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه بانکی‌های در جایگاه دوم قرار داشتند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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