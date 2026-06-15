رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، با بررسی چالش‌های تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش، از تداوم حمایت مجلس از صنعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرک صنعتی شیراز از دو واحد تولیدی بازدید کرد و از پیگیری مشکلات مطرح‌شده برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی و رفع موانع تولید خبر داد.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در راستای حمایت از تولید و بررسی میدانی مسائل فعالان اقتصادی، از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شیراز بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیران این واحد‌های تولیدی و جمعی از مسئولان مرتبط انجام شد، ظرفیت‌ها، روند فعالیت، چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تولید مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران این واحد‌ها نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، زیرساخت‌ها، دریافت تسهیلات و برخی فرآیند‌های اداری مطرح کردند.

قادری در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت واحد‌های تولیدی و نقش آنها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از تولید ملی و رفع موانع پیش روی صنعت از اولویت‌های مهم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید است و مسائل مطرح‌شده در این بازدید تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی افزود: توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیازمند تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این بازدید مقرر شد مسائل و مشکلات مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و اقدامات لازم برای تسریع در رفع موانع تولید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: دفتر نماینده مجلس شیراز 

برچسب ها: همکاری دستگاه ها ، رونق تولید ، شهرک صنعتی شیراز
خبرهای مرتبط
تامین آب زراعت و نخیلات شادگان نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های متولی است  
افتتاح شعبه بانک صادرات در شهرک بزرگ صنعتی شیراز
هاشمی:
آب آشامیدنی شهرک صنعتی بزرگ شیراز تامین می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
آخرین اخبار
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
۱۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه‌گذاری شد
دانشگاه‌ها باید پرچمدار جهاد تبیین باشند
پنجمین سال پویش نذر خون ورزش همگانی فارس در محرم
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»
احیای یک قلب خاموش
رونمایی از یادمان شهید عباس بهجت حقیقی در شیراز برگزار شد
سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان در لامرد برگزار می‌شود
جهش ۱۰۲ درصدی تولید شمش در فولاد غدیر نی‌ریز
از تخت جمشید تا بهشت گمشده؛ فارس، سرزمینی که سرمایه در آن تاریخ را نجات می‌دهد
گرما آرام آرام روی فارس پهن می‌شود
ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای رونق تولید در شهرک صنعتی شیراز
صدور بیش از ۶۸ هزار مجوز الکترونیکی کسب‌وکار در فارس
شمار ماینر‌های کشف شده در شیراز به ۲۰ مرکز و ۳۲۹ دستگاه رسید