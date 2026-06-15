باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرک صنعتی شیراز از دو واحد تولیدی بازدید کرد و از پیگیری مشکلات مطرح‌شده برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی و رفع موانع تولید خبر داد.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در راستای حمایت از تولید و بررسی میدانی مسائل فعالان اقتصادی، از دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شیراز بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیران این واحد‌های تولیدی و جمعی از مسئولان مرتبط انجام شد، ظرفیت‌ها، روند فعالیت، چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تولید مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران این واحد‌ها نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، زیرساخت‌ها، دریافت تسهیلات و برخی فرآیند‌های اداری مطرح کردند.

قادری در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت حفظ و تقویت واحد‌های تولیدی و نقش آنها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از تولید ملی و رفع موانع پیش روی صنعت از اولویت‌های مهم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید است و مسائل مطرح‌شده در این بازدید تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت‌های صنعتی افزود: توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیازمند تعامل مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این بازدید مقرر شد مسائل و مشکلات مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و اقدامات لازم برای تسریع در رفع موانع تولید در دستور کار قرار گیرد.

منبع: دفتر نماینده مجلس شیراز