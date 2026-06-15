معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای موفقیت‌آمیز اولین مرحله طرح سراسری مبارزه با سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه کامران چهری با تشریح جزئیات این مأموریت، اظهار کرد: در راستای ارتقای توان کشف و پاسخگویی به مطالبه شهروندان، اولین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات، لوازم و محتویات داخل خودرو در اوایل خردادماه به مدت ۳ روز به صورت همزمان در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فنی و پلیسی در این طرح افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، موفق شدند در این بازه زمانی کوتاه، ۲۲۵ سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند. همچنین با اعترافات متهمان و مستندات موجود، ۱۱۴۶ فقره جرم در حوزه سرقت قطعات و محتویات خودرو کشف و ساماندهی شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تمجید از عملکرد رده‌های استانی، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تهران بزرگ، خراسان رضوی و مازندران بهترین عملکرد عملیاتی را در شناسایی باند‌های سرقت و کشف اموال مسروقه در این طرح به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه با ارائه هشدار‌های پلیسی، بر نقش پیشگیرانه شهروندان تأکید و خاطرنشان کرد: شهروندان به هیچ عنوان کیف، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و اسناد مهم را حتی برای دقایقی کوتاه در داخل خودرو و در معرض دید قرار ندهند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: استفاده از دزدگیر‌های استاندارد، قفل فرمان و پدال، ضریب ریسک سرقت را برای مجرمان به شدت افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تا حد امکان از پارک کردن خودرو در نقاط خلوت و فاقد روشنایی خودداری شده و از پارکینگ‌های عمومی دارای نگهبان استفاده شود.

سرهنگ چهری در پایان با تأکید بر تداوم این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با هرگونه خرید و فروش اموال مسروقه (مالخری) در پوشش قطعات استوک یا دست‌دوم به شدت برخورد خواهد کرد و طرح‌های مقابله‌ای با سارقان خرد و کلان تا رسیدن به ثبات مطلوب در امنیت اموال مردم، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، سرقت
خبرهای مرتبط
به خاطر تعرض به ۴ دختر نوجوان؛
کارگردان سینما به یک قدمی چوبه دار رسید
انهدام باند چهار نفره زورگیران پایتخت؛ اعتراف به بیش از ۲۵ فقره سرقت تلفن همراه
دستگیری سارقان «پالس‌سوار» در میدان فردوسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 