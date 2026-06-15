باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه کامران چهری با تشریح جزئیات این مأموریت، اظهار کرد: در راستای ارتقای توان کشف و پاسخگویی به مطالبه شهروندان، اولین مرحله از طرح عملیاتی مبارزه با سارقان قطعات، لوازم و محتویات داخل خودرو در اوایل خردادماه به مدت ۳ روز به صورت همزمان در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین فنی و پلیسی در این طرح افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده اطلاعاتی، موفق شدند در این بازه زمانی کوتاه، ۲۲۵ سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند. همچنین با اعترافات متهمان و مستندات موجود، ۱۱۴۶ فقره جرم در حوزه سرقت قطعات و محتویات خودرو کشف و ساماندهی شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا ضمن تمجید از عملکرد رده‌های استانی، خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تهران بزرگ، خراسان رضوی و مازندران بهترین عملکرد عملیاتی را در شناسایی باند‌های سرقت و کشف اموال مسروقه در این طرح به خود اختصاص داده‌اند.

وی در ادامه با ارائه هشدار‌های پلیسی، بر نقش پیشگیرانه شهروندان تأکید و خاطرنشان کرد: شهروندان به هیچ عنوان کیف، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و اسناد مهم را حتی برای دقایقی کوتاه در داخل خودرو و در معرض دید قرار ندهند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: استفاده از دزدگیر‌های استاندارد، قفل فرمان و پدال، ضریب ریسک سرقت را برای مجرمان به شدت افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: توصیه می‌شود تا حد امکان از پارک کردن خودرو در نقاط خلوت و فاقد روشنایی خودداری شده و از پارکینگ‌های عمومی دارای نگهبان استفاده شود.

سرهنگ چهری در پایان با تأکید بر تداوم این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با هرگونه خرید و فروش اموال مسروقه (مالخری) در پوشش قطعات استوک یا دست‌دوم به شدت برخورد خواهد کرد و طرح‌های مقابله‌ای با سارقان خرد و کلان تا رسیدن به ثبات مطلوب در امنیت اموال مردم، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.