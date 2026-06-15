شبکه دو سیما همزمان با فرارسیدن ماه محرم با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی حماسی و معرفتی تلاش می‌کند تا مخاطبان خود را در حال‌وهوای ملکوتی ماه پیروزی خون بر شمشیر قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه دو سیما در دهه اول محرم، با رویکردی نو در تبیین ابعاد قیام عاشورا و با بهره‌گیری از کارشناسان برجسته و نوای ذاکران اهل‌بیت (ع)، جدول پخش خود را متناسب با شور و شعور حسینی تنظیم کرده است. در این راستا، گروه معارف اسلامی شبکه دو با تدارک برنامه‌هایی چون «چشمه زندگی»  با سخنرانی استاد حجت‌الاسلام والمسلمین انصاریان، هر روز ساعت ۱۴:۰۰ میزبان مخاطبان این شبکه است.

برنامه «علامت» با محوریت بیانات الهام‌بخش رهبر شهید انقلاب در شناخت اباعبدالله الحسین(ع) و تبیین قیام خونین کربلا، هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد. همچنین برنامه «حسینیه امام خمینی(ره)» با نوای ذاکر اهل‌بیت (ع)، حاج محمود کریمی، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ و تکرار آن ساعت یک بامداد زینت‌بخش آنتن شبکه دو خواهد بود. برنامه «زمانه» نیز با دعوت از میهمانان ویژه و واکاوی مباحث مرتبط با نهضت عاشورا، هر شب ساعت حوالی ساعت  ۲۳:۰۰ تقدیم مخاطبان می‌گردد. در کنار آیین‌های سوگواری، مداحی‌های روزانه (حوالی ساعت ۱۶:۱۵) نیز تقدیم دیدگانِ مشتاقِ دوستداران اهل‌بیت (ع) می‌شود؛ تا این شبکه، سهمی در برپایی شورِ حسینی در سراسر ایران اسلامی داشته باشند.

گروه خانواده شبکه دو نیز با برنامه «پدر امت»، با رویکردی متفاوت و صمیمانه از خاطرات و بیانات رهبر شهید انقلاب، هر شب ساعت  ۲۲:۱۰ میزبان عزاداران حسینی خواهد بود؛ همچنین برنامه «عصر خانواده» متناسب با این ایام میزبان میهمانان و کارشناسان ویژه خواهد بود.

افزون بر این شبکه دو سیما با پخش مستندهای مناسبتی از جمله مستند کوتاه «صهبا»، تلاش می کند تا با روایتی متفاوت از ایثار و حماسه، حال‌وهوای محرم در این شبکه بیش از پیش رنگ و بوی کربلایی به خود بگیرد.

برچسب ها: شبکه دو ، برنامه تلویزیونی ، ماه محرم
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