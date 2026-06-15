باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- بهزاد کیامهر، از آغاز و اجرای گسترده برنامههای اوقات فراغت تابستانی در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و اظهار کرد: طرح اوقات فراغت امسال با رویکرد تربیتی، مهارتمحور و نشاطآفرین در سطح کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اجرا میشود و تلاش شده است تا نیازهای نسل نوجوان در حوزههای مختلف شناسایی و پاسخ داده شود.
وی با اشاره به نقش محوری مسجد در غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد در تابستان امسال با برنامهریزی منسجم و هدفمند، میزبان نوجوانان و جوانان در قالب دورههای آموزشی، فرهنگی، هنری، قرآنی، مهارتی و ورزشی هستند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان، با بیان اینکه مسجد باید پایگاه اصلی فعالیتهای فرهنگی نسل جوان باشد، افزود: برنامههای متنوعی در سرفصلهای مختلف در قالب کلاسهای قرآن، آموزشهای رسانهای، فعالیتهای تربیتی، کتابخوانی و فعالیتهای هنری در سطح کانونها پیشبینی و در حال اجراست.
آغاز برنامههای تابستانی و طرح ۱۴۰۵ کانونهای مساجد کردستان
کیامهر، با اشاره به برنامههای حمایتی ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در سال ۱۴۰۵ گفت: در قالب یک بسته جامع، ۱۹ فعالیت فرهنگی، هنری، قرآنی و رسانهای برای کانونها پیشبینی شده است که کانونها میتوانند بر اساس ظرفیت و علاقهمندی خود در هر یک از این محورها مشارکت داشته باشند و پس از هماهنگی با ستاد از حمایتهای لازم بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در حوزه سرود، آموزش و تربیت گروههای سرود حرفهای، تولید سرودهای بومی و مناسبتی، ضبط و تدوین آثار و همچنین معرفی گروهها برای اجرا در برنامههای مختلف به کانونها اعلام شده است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان اضافه کرد: در بخش تئاتر و نمایش نیز آموزش گروههای نمایشی، تولید آثار بومی و اعزام گروهها به مساجد و مدارس پیشبینی شده است.
کیامهر همچنین گفت: طرح «مسجد سینما» نیز با هدف اکران فیلم در مساجد بهصورت منظم و رایگان برای عموم مردم اجرا خواهد شد. در کنار آن، در حوزه هنرهای تجسمی، برگزاری دورههای آموزشی نقاشی، حمایت از تولید آثار هنری و برپایی نمایشگاه آثار برگزیده کانونها در پایان سال برنامهریزی شده است.
به گفته وی، برنامههای جمعی و گروهی مانند اردوهای فرهنگی، بازدیدهای علمی و تاریخی، نشستهای کتابخوانی، جلسات گفتوگو محور نوجوانان و برنامههای جهادی فرهنگی نیز در دستور کار کانونها قرار دارد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان، از راهاندازی پویشهای فرهنگی و هنری در سطح کانونها خبر داد و افزود: پویشهای کتابخوانی، تولید محتوا در فضای مجازی، مسابقات فرهنگی و هنری و فعالیتهای رسانهای نوجوانان از جمله برنامههایی است که در تابستان امسال اجرا میشود.
از آموزش نوجوانان تا تولید آثار فرهنگی و رسانهای/ تمرکز بر توانمندسازی نوجوانان در قالب برنامههای فرهنگی مساجد
کیامهر در بخش دیگری از صحبت هایش به برگزاری دورههای آموزشی در کانونها اشاره کرد و افزود: دوره آموزشی رسانه و تولید محتوا ویژه فعالان مسجدی و آموزش گروههای سرود از جمله فعالیتهای آموزشی ستاد است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این برنامهها، تقویت هویت دینی و اجتماعی نوجوانان، افزایش مهارتهای فردی، ایجاد نشاط اجتماعی و تبدیل مسجد به پایگاه اصلی تربیت نسل آینده است.
کیامهر خاطر نشان کرد: در کنار برنامههای فرهنگی، تلاش شده آموزش مهارتهای زندگی، کار گروهی، مسئولیتپذیری و تقویت هویت دینی و اجتماعی در قالب فعالیتهای جذاب و خلاقانه دنبال شود.